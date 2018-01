En los últimos días no hubo vallisto al que no llegara un mensaje, vía WhatsApp o mensaje de texto, en el que se insultaba y difamaba a 9 jóvenes de aquel departamento. Tal fue el revuelo que se generó, que todas ellas se presentaron en la comisaría para denunciar a la autora del mensaje.

Según relató una de las víctimas, el hostigamiento comenzó el 30 de diciembre y en sólo horas en el pueblo no se hablaba de otra cosa. “Decidimos ir a la policía porque entendemos que esta mujer es peligrosa. Ya tuvo problemas con todo el mundo y en el texto hasta habla de los niños de muchas de las chicas, no tiene límites”, afirmó la joven que pidió no revelar su identidad.

Aunque el texto es irreproducible, por la cantidad de insultos, habla de defectos físico, duda de la identidad de varios menores de edad y acusa a muchas de las chicas de “rompe hogares” dando nombres de varios hombres de la Villa Cabecera, entre otras cosas.

En la Seccional 12, se tomó la denuncia de una de las damnificadas y al resto se le tomó testimonio para dar sustento a lo expuesto. Al tratarse de una contravención, tomará cartas en el asunto el Juzgado de Paz de turno.