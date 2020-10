El próximo lunes 2 de noviembre, ciudadanos de Valle Fértil se concentrarán en la plaza departamental para manifestarse en contra de los aumentos recibidos en las boletas de la luz que envía Energía San Juan.

La medida también incluirá un “apagón simbólico” para repudiar los altos montos que muchos vallistas vienen pagando por el uso de la energía. “Ya es insostenible la situación, en mi caso estoy pagando más del doble de luz que de alquiler. Yo pagaba en promedio 3.500 pesos de luz y desde agosto estoy pagando entre 12.800 y 15.500 pesos”, comentó Alejandra Cortés, una de las vallistas que organiza la manifestación del próximo lunes.

Cortés también indicó que ayer un vecino le llevó una boleta de luz de 8.000 pesos por una casa que había construido recientemente pero que todavía no habita. “Otra mujer del Bario UDAP 1, que han entregado hace tres meses, me trajo una boleta de 10 mil pesos y se han mudado a la casa nueva hace recién una semana”, indicó Cortés.

La situación sanitaria de Valle Fértil

La medida en protesta a los altos montos de la boleta de la luz se realizará en la plaza departamental a las 10 de la mañana, siempre que la situación sanitaria del departamento lo permita, ya que recientemente se conocieron los primeros 7 casos de Covid-19. “Vamos a esperar a ver qué decisión toma el intendente, nos han dicho que no vamos a volver a Fase 1. En caso de que se pueda, iremos a la plaza, no hace falta que seamos varios, solo estaremos recibiendo las boletas con los montos exorbitantes y juntando firmas, con todas las medidas de seguridad. En caso de que no podamos juntarnos, haremos solamente el apagón simbólico para hacer sentir nuestra disconformidad”, concluyó Cortés.