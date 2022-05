A poco más de dos meses de los daños a la escuela Normal Superior Sarmiento, que es monumento histórico nacional, de las cuatro mujeres identificadas realizando pintadas hay tres que aún no pueden ser encontradas para notificarlas de la citación a indagatoria, según indicaron fuentes de la investigación. Es porque aparentemente ya no viven en esos domicilios, por lo tanto de momento no evalúan generar una orden de detención. A la acusada restante, por su parte, la indagaron el mes pasado y le concedieron la eximición de prisión. El delito que investigan es por daños agravados, que está contemplado en el artículo 184 inciso 5 del Código Penal y castiga con pena de prisión de 3 meses a 4 años.

En la marcha del 8M pasado, la pared Norte de la escuela Normal Superior Sarmiento fue vandalizada por mujeres y si bien el edificio ya tenía pintadas, en esta ocasión aseguraron que los daños fueron más notorios y de hecho generó una denuncia del Gobierno provincial a través de la Dirección de Patrimonio. La Fiscalía de Instrucción Nro. 2 a cargo de Yanina Galante elevó luego el requerimiento de instrucción y solicitó imágenes de las cámaras del Cisem. Poco después, la Policía entregó inicialmente un listado de 20 personas sospechosas, indicó por entonces la Secretaría de Seguridad.

La investigación se hizo más puntillosa y puso la lupa en cuatro mujeres, a quienes lograron identificar y son las que fueron citadas a indagatoria. A fines de abril se presentó una de ellas, una estudiante universitaria, quien pidió la eximición de prisión y le otorgaron el beneficio; sin embargo todavía no pueden hallar a las tres restantes.

De acuerdo a fuentes judiciales, las pruebas contra las investigadas son contundentes puesto que el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad no apunta sólo al momento de las pintadas, en las que vandalizan encapuchadas, sino a un seguimiento previo y posterior. Según indicaron, el rastreo involucra varias horas de video en las que las mujeres sí aparecen con los rostros descubiertos, además de realizar un cotejo en redes sociales, entre otras líneas de trabajo.

A esas tres mujeres involucradas de momento no pudieron formalizarles la notificación pues no las hallaron en los domicilios, ya sea porque se mudaron o porque no correspondía la ubicación. La Policía ahora trabaja precisamente en el rastreo de estas personas, aseguraron, y que se trata de una cuestión de tiempo para concretarlo.

Ahora bien, si las involucradas logran ser notificadas debidamente y no se presentan ante la jueza Mabel Moya, del Segundo Juzgado de Instrucción, las fuentes indicaron que entonces evaluarán elevar una orden de detención para las tres.

La Escuela Normal Mixta Superior Sarmiento fue fundada en 1879. En 1999, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional y entre algunos de los fundamentos figura su carácter de testimonio de la arquitectura escolar de principios del siglo pasado.

No obstante, durante el 8M el edificio fue vandalizando con pintadas realizadas con esmalte sintético, además de diferentes pegatinas.



UN ENREJADO

Como consecuencia de lo sucedido en marzo y para evitar futuros daños, las autoridades provinciales y municipales resolvieron enrejar el sector Norte de la escuela, la que da a avenida Libertador. Se trata de un proyecto que involucrará las rejas del ex estadio abierto del Parque de Mayo y un histórico portón de la Normal.