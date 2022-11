Cansados de ser "atendidos de mala manera" o directamente "no ser atendidos" los vecinos de Barreal se reunieron frente a las puertas del Hospital para "ser escuchados" y que alguna autoridad les brindara una solución. Eliana Godoy dialogó con Diario de Cuyo y aseguró que "hay un horario para enfermarse o tener una urgencia porque desde las 13 hasta las 18, los profesionales no están disponibles".

Indicó que enfermeros y personal administrativo les avisa que los médicos están almorzando o durmiendo la siesta por lo que en ese lapso de tiempo "hay que esperar". "Hay personas que en la madrugada llegan con los niños con fiebre y hasta tienen que preguntar si alguien los va a atender porque son los únicos en la sala y llevan más de 1 hora esperando", relató.

Otro vecino indicó que el libro de quejas está pero no lo leen. En este sentido, advierten que hay personal que maltrata a los pacientes y que pese al reclamo "no han hecho nada". "Estamos cansados y queremos una mejor atención. No todos podemos pagar una clínica", enfatizaron los damnificados.

El viernes 25, a las 10, el Hospital se llenó de carteles por el reclamo de los vecinos y manifestaron que hay calingastinos de diferentes localidades que van a hacerse atender allí. "No hay médicos y los que están no atienden bien", resaltaron.

Luego de entrevistarse con el director del nosocomio, Marcelo Carreras, la gente no quedó conforme. "Queremos que venga la ministro de Salud. Nos dieron respuestas pero no soluciones", sentenció.

La carta del director

"Atento a los reclamos recibidos que en su mayoría se refieren a las demoras para ser atendidos, la calidad de atención, y el maltrato que manifiestan recibir por parte de algunos médicos, enfermeros, y administrativos, lo cual siempre sería inadmisible, y especialmente si tenemos en cuenta que se trata de un hospital público que se debe a la comunidad, es que se han tomado una serie de medidas que esperamos contribuyan a mejorar estos problemas.

Hay otras soluciones que necesitan de mejoras edilicias y aumento de personal, lo que se ha gestionado oportunamente y está concretándose.

Para los reclamos individuales el hospital cuenta con un Libro de Quejas y Sugerencias, que es el modo que tenemos para conocerlos, analizarlos y tomar las medidas que sean necesarias.

Por otra parte, se ha solicitado a las autoridades Departamentales y de Salud Pública la reunión abierta que pidió el grupo con el que me entrevisté el pasado viernes en el hospital, los que han quedado en fijar la fecha para la misma en los próximos días".