Desde hace algunos años y justamente cuando hace más calor en San Juan, los vecinos de Pedernal han notado que el flujo de agua potable es un inconveniente. Según el testimonio de los vecinos de la localidad de Sarmiento, hay escasez de agua y les preocupa los cortes sorpresivos que hay en diferentes viviendas.

La Unión Vecinal de Pedernal es la encargada de la distribución del agua potable y los vecinos advierten que es extraída de un pozo y mediante un acuaeducto recientemente construido. Pero creen que el incremento de habitantes o la vejez de las cañerías perjudica el sistema de distribución.

García, uno de los vecinos, resaltó que hay alrededor de 200 casas y en algunos domicilios hay cortes de agua en la noche, en la tarde o en la mañana. "Son sorpresivos y en esta época perjudican mucho", remarcó.

Además, no "viene con fuerza" lo que obliga a los propietarios a tener una bomba o cisterna para que suba el agua al tanque. "No sabemos cuál es el problema puntual y necesitamos que OSSE nos ayude porque la Unión Vecinal no tiene los recursos necesarios", amplió.

Los vecinos pagan un arancel a la Unión Vecinal pero les preocupa que hay un importante porcentaje que no abona o demora el pago, lo que perjudica que la entidad no maneje fondos si el sistema presenta alguna falla.

De noviembre a febrero es cuando el flujo de agua se resiente y temen que no haya solución durante lo que resta del verano.