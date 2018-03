Airado reclamo. Los vecinos decidieron organizarse tras recibir la última boleta de luz. En su mayoría, los que se quejaron fueron jubilados y comerciantes que se ven en problemas para pagar la factura.

"Mauricio Macri la p... que lo pa..." se escuchó anoche en la intersección de la avenida Ig. De la Roza y Mariano Moreno, en Rivadavia, y salió de la boca de vecinos de los alrededores que se concentraron para reclamar el fuerte aumento que percibieron en la última boleta de luz. Algunas personas mostraron facturas con hasta el doble del monto que pagaron en la anterior. Los vecinos que llegaron a la protesta fueron de las villas Rodríguez Pinto, San Roque, Seminario y los barrios Córdoba y Wilkinson, y zonas aledañas.



"Es una locura lo que tenemos que pagar. Yo pasé de un mes a otro de pagar 1.369 pesos a 2.376 pesos, ¿quién soporta una suba así?", se quejó Mirtha Carmona. En tanto que Jacinto González mostró su factura que trepó de un periodo a otro de 1.200 a 3.087 pesos. O Antonio Benigno, de la Villa San Roque, que deberá pagar 3.510 pesos cuando en la factura anterior abonó 1.812 pesos. "¿Macri me va a pagar la boleta?", se preguntó.



El corte de calles, a diferencias de otros, contó con el apoyo de los automovilistas que, a pesar que debían desviarse en una hora pico -pasadas las 20.30 del miércoles-, se sumaron con un bocinazo y gritos. Los vecinos se hicieron notar no solo por interrumpir el tránsito, sino también con hacer ruido golpeando baldes, cacerolas y botellas. "Soy jubilada, cobro la mínima, me puede explicar cómo voy a pagar una boleta de luz de más de 2.000 pesos si ni aire acondicionado tengo", explicó Rosa Oro. "De 1.109 pesos que pagué el mes pasado ahora me llegó 1.956 pesos, y a mí no me aumentó el doble el sueldo.Se les está yendo la mano a esta gente, que el Presidente piense en los más pobres", dijo Angela Rivero Mora.



La idea de los vecinos es llevar una queja formal a la Defensoría del Pueblo de la provincia ya que, argumentan, quienes fueron al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) no encontraron respuesta. También quieren plantearle al intendente de Rivadavia, Fabián Martín, sobre el alto monto que abonan por el ítem "contribución municipal".

Protagonistas

RAFAEL OLIVARES (58) - Comerciante

"Me vino 12.000 pesos de luz, están locos, piensan que somos magos y vamos a sacar la plata de la galera. A eso sumelé lo que son los otros impuestos, la AFIP, o tal vez este Gobierno quiere que trabajemos para pagar los servicios solamente"

ROSA RODRÍGUEZ (59) - vecina

"No se puede vivir así con el sueldo que tengo ahora me llegó una boleta de 2.000 pesos. Macri no piensa en la gente, piensa en los empresarios. Reclamo porque no doy más, no me alcanza la plata, no me alcanza para pagar, menos para vivir"

LUIS CANO (64) - Vecino

"Yo le pido al Presidente que tenga sensibilidad. A mi me vino una factura de 3.600 pesos, no la puedo pagar pero no me queda otra que pagarla. Que alguien entienda que la plata no nos alcanza y con estas subas, menos. Ojalá recapaciten".