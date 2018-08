Para el turismo. Uno de los colectivos que pasa por Vallecito es el que sale desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad y cuyo destino es Valle Fértil.

Cada vez que los habitantes de Vallecito tienen que llegar al hospital de Caucete o al Rawson deben pagar por lo menos 750 pesos en remís. Lo mismo les sucede cuando tienen turno en la Anses o tienen que realizar cualquier trámite en la ciudad. Esto es porque no tienen un colectivo de línea que salga temprano del paraje caucetero. Es por eso que los vecinos salieron a reclamar que les pongan al menos un colectivo a primera hora de la mañana, al menos que llegue hasta Caucete. En este paraje, donde se encuentra el oratorio de la Difunta Correa, viven unas 95 familias. Para trasladarse dependen de los colectivos que llevan turistas o del que viene desde Valle Fértil, pero muchas veces no se para porque está completo.



"Hay meses que viajamos a cobrar el salario y nos dicen que tenemos que volver otro día, pero después no volvemos porque gastamos más en movilidad que lo que cobramos y no nos conviene", dijo Viviana Reynoso, que toda la vida vivió en el pueblo.



Vallecito está a 60 kilómetros de la ciudad de San Juan y a poco más de 35 kilómetros de Caucete. Esta localidad no cuenta con una línea específica de transporte de pasajeros. Por eso la mayoría se tiene que trasladar en remís, ya que los menos tienen vehículos propios.



Según comentó un grupo de vecinos, los únicos micros que tienen que para llegar desde la Difunta Correa al centro o a Caucete son tres por día. Sin embargo, es muy difícil que puedan viajar en estos colectivos, según dijeron, porque en general vienen con el cupo de pasajeros completo y no se paran en el pueblo.



Una de estas opciones es el micro que viaja desde Valle Fértil hasta la ciudad, un colectivo de larga distancia y que la mayoría de las veces no se detiene para recoger la gente de Vallecito porque, al ir completo, no pueden viajar de pie. Ese micro pasa todos los días a las 6 de la mañana aproximadamente por el oratorio, pero no es una alternativa viable.



Los otros dos colectivos que tienen para salir desde el paraje son los que van desde la Terminal de San Juan hasta la Difunta Correa, llevando turismo o fieles. Estos micros vuelven a la ciudad a las 11,45 y a las 19,45. "Si queremos hacer algún trámite en la mañana es imposible, porque llegamos cuando todo está por cerrar o ya cerró. Y lo mismo sucede en las tardes", dijo otra vecina y comentó que la posibilidad de que ellos tomen esos micros es también muy relativa a la cantidad de gente que lleven. Es decir, que no son ómnibus seguros para ellos.



Pasajes 480 pesos es lo que cuesta ida y vuelta el pasaje de colectivo desde Vallecito hasta la Ciudad de San Juan. Mientras que el de ida y vuelta hasta Caucete está a 280 pesos.

Protagonistas

SANDRA REYNOSO Vecina de Vallecito

"Tengo dos hijos y cada vez que viajamos es una odisea. En ocasiones no entramos y nos tenemos que quedar".

MERCEDES ACOSTA Vecina de Vallecito

"Para los que no tenemos movilidad es muy difícil. Hay veces que tenemos que pedirle a alguien que nos lleve".

ELÍAS GARCÍA Vecino de Vallecito

"Es muy costoso tener que salir a hacer un trámite. Pedimos, aunque sea, un colectivo que nos lleve hasta Caucete".