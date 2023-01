Un grupo de vecinos del barrio privado Ayres Libertador, en Rivadavia, se opone a que se construya una estación de servicio en el ingreso de este vecindario. Dicen que cuando compraron sus casas, el proyecto de la constructora indicaba que ahí se iba a hacer un paseo comercial. Ayer, un grupo de 30 vecinos participó de la audiencia pública de impacto ambiental, que se convocó por la Secretaría de Ambiente, para exponer su enojo y hasta hicieron una presentación legal para que esa reunión sea considerada nula, pues dicen que no hubo respeto de las leyes. Desde Ambiente dijeron que la estación de servicio expenderá combustibles de Shell y que el propietario es Parada Oeste SAS.

En el barrio viven 106 familias y muchas de ellas se mostraron molestas por este proyecto. 'Yo vivo en la primera línea de casas y voy a tener un muro que me separe de la estación de servicio. Sumado a eso, al lado del terreno que quieren usar para eso, hay una plaza que es donde juegan nuestros hijos. Es peligroso y puede que haya contaminación ambiental y sonora', dijo Laura Monserrat, una de las vecinas. Al igual que ella, hubo otras personas que viven en Ayres Libertador que dijeron que van a seguir buscando que esta obra no se concrete.

'El barrio se vendió y yo fui el tercero en mudarme. Nos dijeron que en el ingreso iban a construir un shopping, pero ahora salen con otro proyecto. Hace un año nos llegó el rumor de que se quería construir una estación de servicio. Averiguamos en Ambiente, para ver si había algún expediente, y nos lo negaron. Ahora, nos enteramos por un edicto que se convocaba a la asamblea. Llaman a esta reunión, en pleno enero, cuando saben que hay muchas familias de vacaciones. Eso es premeditado, para que no haya tanta oposición', dijo Sascha Von Lapcevic, otro de los vecinos.

Además de que sienten que les mintieron al decirles que iban a construir un paseo comercial, los vecinos dijeron que pidieron que la reunión sea considerada nula, pues los tiempos que indica la ley para la presentación de los edictos no se cumplieron. Alfredo Castillo, abogado que representa a los vecinos, dijo que la citación no se ajustó a la ley de impacto ambiental que ordena que la audiencia pública debe celebrase a los 15 días hábiles, luego de la última vez que el edicto fuera publicado. 'La última publicación fue el 15 de enero y la citación era para hoy -por ayer-. Esperaremos a que se resuelva este planteo de nulidad de la convocatoria. Por otro lado argüimos que no podíamos tener acceso a los expedientes y que a causa de este estado de ignorancia no teníamos conocimiento técnico para poder rebatir lo que los exponentes afirmaron para obtener la declaración positiva de impacto ambiental, para quedar luego autorizado para el comienzo de ejecución del proyecto.', dijo el letrado y comentó que ellos buscan dilatar la situación, pues consideran que hay 'mucho apuro' de parte de las autoridades.

Nos reunimos con los vecinos. Cuando compramos las casas, nos prometieron otra cosa”. Luciana Cuk -Vecina

Por su parte, desde Ambiente dijeron por un lado que la audiencia pública se realizó, se mostró el proyecto y que se evacuó las dudas de los vecinos. A la vez, comentaron que si a la gente le habían o no prometido un centro comercial en el ingreso y no una estación de servicio, no es la repartición la encargada de solucionar el problema.

En la asamblea. Los vecinos del barrio Ayres Libertador participaron ayer de la asamblea pública de impacto ambiental y mostraron su enojo.

'Buscamos salvar las objeciones que los vecinos tenían para hacer. La principal duda que tenían era saber si el ingreso del barrio se iba a ver afectado y les dijimos que no, porque el proyecto prevé que el ingreso y egreso de la estación de servicio sea por Libertador', dijo Carla Chirino, directora de Gestión Ambiental, y comentó que también se les aseguró a los vecinos que no habrá contaminación sonora en el lugar, pues esta era otra de las razones por las que los vecinos se oponían.

A la vez, la funcionaria explicó que las audiencias públicas de impacto ambiental no tienen carácter vinculante. Es decir, que por más que haya oposición de los vecinos, si el proyecto cumple con los requisitos que Ambiente exige, el certificado puede ser emitido por la autoridad de aplicación. Además dijeron que hasta el momento, el proyecto cumplía con todo. 'El pedido de nulidad será enviado a la Asesoría Letrada del gobierno para que lo analice. Ellos verán si corresponde la nulidad y el llamado a una nueva asamblea', concluyó.

Se quejan porque les modificarán el ingreso del barrio

El barrio Ayres Libertador está compuesto por 106 viviendas. Los vecinos comentaron que el terreno que se prevé utilizar para la construcción de la estación de servicios está parquizado y tiene el cartel con el nombre del complejo en cuestión.