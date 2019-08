En grupo. Los vecinos dejan que las niñas salgan a jugar siempre y cuando se muevan en grupo y no se alejen de sus casas. Tienen miedo al sátiro.

Tienen miedo de salir solas a cualquier hora del día. No dejan que las niñas se alejen de la casa y les advirtieron que si algún hombre en moto se detiene a hablar con ellas busquen la ayuda de un adulto conocido. Todo esto, porque "el sátiro de la moto roja", como ellos lo llaman, ya acosó a niñas y mujeres de la zona en al menos 5 oportunidades. En este contexto, vecinos del barrio Andacollo 6 y en el Lote Hogar 8, en Chimbas, se organizaron y crearon un grupo de Whatsapp para estar prevenidos y tratar de localizar al hombre que muestra sus genitales y hasta se masturba en plena calle.



Ana (no quiso dar su apellido por miedo) caminaba junto a una amiga y un hombre las comenzó a piropear. Cuando ellas se voltearon a mirar quién era notaron que este sátiro exponía sus partes íntimas.



"Nos dio mucho miedo", dijo la chica que tiene 16 años. Al igual que ella, una señora contó que a sus hijas les pasó algo similar. "Salieron de mi casa y vieron que un hombre, con su pene afuera, las seguía. Ellas se volvieron corriendo y entraron totalmente asustadas", dijo y contó que el drama no paró, pues las niñas miraron por la ventana para ver si ese hombre se había ido y vieron que estaba en la calle tocándose. Esta situación, que se repitió en varias oportunidades, llevó a que los vecinos se organizaran para estar alerta. "Hicimos un grupo y ahí comenté lo que le pasó a mi hija y su amiga", dijo Cecilia Carmona, una de las mujeres que avisó a varias de sus vecinas porque está realmente asustada. En el grupo, las mujeres que atravesaron por esta situación comentaron que se trata de un hombre robusto, que siempre se moviliza en una moto 150 cc roja y que lleva un casco negro.



"Si bien dicen que lleva caso, para mi hija se trata de un hombre grande. Dijeron que viste pantalón de gimnasia", agregó Carmona, quien comentó que ella ayudó a una señora que llegó a su casa muy nerviosa porque el hombre la siguió varias cuadras.

Protagonistas

MARIELA LUCERO

Vecina

"Estamos muy asustados, porque la mayoría de las afectadas son niñas o adolescentes y no queremos que esto pase a mayores. Mi vecinita tiene 12 años y le pasó esto. Es una situación que nos pone nerviosos y estamos en alerta para cuidarnos entre todos".

CECILIA CARMONA

Vecina

"No sabemos qué más hacer. No tenemos idea de si estos casos se denuncian en la Policía. Además, muchos tenemos miedo porque no sabemos si es alguien que nos conoce o no, porque siempre lleva el casco y nadie pudo verle la cara".

FERNANDO RUARTE

Vecino

"Es un pervertido que no le importa nada. Actuó todas las veces a plena luz del día, sin importar que lo pueda ver cualquier persona. Si lo llegamos a ver alguno de los padres no sé qué puede pasar, porque estamos muy enojados y con miedo por nuestros hijas".