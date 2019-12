El intendente de Jáchal, Miguel Vega, decidió vetar la ordenanza por la que se cambiaba el nombre del estadio municipal "Papa Francisco" por el de "José Victoriano Vedia" y propuso que sea el polideportivo de El Vivero, que actualmente se denomina Federico Cantoni, quien sea rebautizado con el nombre del intendente de Jáchal en el regreso a la democracia en 1983 y director de la Escuela Normal, del norteño departamento de la provincia. Y será un nuevo cuerpo de integrantes del Concejo Deliberante el que defina si se mantiene la ordenanza original, viabiliza la sugerencia de Vega u opta por una nueva medida.



Vega afirmó que para tomar la decisión escuchó "a la familia, el pedido también de la Iglesia, a la gente que se expresó a través de diferentes medios y tomé la decisión de vetar la ordenanza, pero en el mismo proyecto envío para que al Polideportivo "Federico Cantoni", que es una obra de Vedia durante su periodo como intendente y que nosotros tuvimos la oportunidad de refaccionar y adecuar a estos tiempos, se imponga su nombre".



En tanto, en la familia de Vedia que reside en San José (su esposa y tres hijas), hay molestia y dolor. Así lo aseguró Largio Rosales, casado con una de las hijas de Vedia, quien añadió: "La familia estuvo expectante por lo que sucedía pero nunca participó activamente por instalar el nombre. De alguna manera, están agradecidos por la propuesta de los concejales por la nominación, pero no acordaron con el intendente esta especie de compensación en la que se cambia el nombre a otro establecimiento.



Afectará a otras personas, porque en este caso no le gustó a la gente de la Iglesia y en el nuevo serán los bloquistas quienes no estén contentos". DIARIO DE CUYO no pudo concretar los intentos de comunicación con el cura de San José Orlando Sánchez.



Vega indicó que no sólo la familia de Vedia puede tener sentimientos encontrados. "Yo también, porque es una familia amiga, de compañeros que siempre apoyaron la gestión. Pero he tratado de captar lo que la mayoría, no todos, del pueblo de Jáchal quería, que era que no se cambiara el nombre al estadio único".



Vega envió de regreso, adjuntando otra propuesta, al Concejo Deliberante que no es el mismo que aprobó la ordenanza. Ya no están por ejemplo el autor del proyecto, Jorge Morales, ni la edil del bloque oficialista Fernanda Díaz que terminó inclinando la balanza por 4-2 en la votación.



La flamante presidenta del Concejo, Cintia Aballay, afirmó que el tema podrá ser abordado ya sea durante alguna sesión extraordinaria que convoque el intendente (que se realizarán con seguridad porque entre otras cosas todavía debe aprobarse el presupuesto para el año que viene) o directamente que pase al periodo de sesiones ordinarias, que comenzará en abril.



Aballay adelantó que su posición personal es la de mantener el nombre de "Papa Francisco" al estadio cubierto inaugurado en 2013 porque su rol trasciende la prohibición de nombrar a edificios y espacios públicos con nombres de personas que están vivas. Vega también anticipó que tiene decidido que en alguna de las sesiones extraordinarias que convoque, introducirá este tema para que lo trate el nuevo cuerpo legislativo.



El debate

Inauguración

El polideportivo cubierto municipal fue inaugurado en 2013 y fue bautizado como "Papa Francisco".



En la última sesión ordinaria de 2019, el Concejo Deliberante cambió el nombre al estadio por el de José Victoriano Vedia.

Las posturas

El pedido del cambio se argumentó en, además de la prohibición que edificios públicos tengan nombres de personas vivas, la falta de reconocimiento a gente del ámbito local, como Vedia, 25 años director de la Escuela Normal e intendente en 1983-87.

Marcha atrás

El intendente Miguel Vega, en el primer día de su segundo mandato, vetó la ordenanza. Será el nuevo Concejo Deliberante el que decida si acepta o no su propuesta de renombrar a otro polideportivo, el "Federico Cantoni", ubicado en El Vivero.