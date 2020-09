En la mañana de este jueves, la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, se refirió a la tasa de letalidad con respecto a los casos de coronavirus en la provincia, que es mayor a la media nacional. Y afirmó que “preocupa el porcentaje alto de letalidad, pero tiene que ir bajando”.

Con 453 casos detectados hasta ayer a la tarde en la provincia y 22 muertes de personas con Covid-19 en 28 días, la tasa de letalidad en San Juan es del 4,8 por ciento. Mientras que, la media nacional su ubica en el 2,1 por ciento, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Sobre el tema, Venerando dijo en una entrevista con Estación Claridad que “preocupa el porcentaje alto de letalidad, pero vemos que la cantidad de muertes ha ido bajando. Nosotros creemos que tiene que ver con que hubo muchas personas de edad avanzada contagiadas y ellos tienen enfermedades de base que complican la situación”.

En este sentido, apuntó al brote que se produjo en el geriátrico de Rawson. “Tenemos que tratar de cuidar las comunidades cerradas, los primeros decesos tenían que ver con edad avanzada, más de 90, luego bajó, pero en general se trata de personas mayores o con comorbilidades previas”, aseguró la Ministra.

Y agregó: “Esta tasa de letalidad tiene que ir bajando, por eso apelamos a que ante los primeros síntomas, la consulta al médico no se demore, es muy importante seguir trabajando en la búsqueda activa de casos”.

En este sentido, explicó que “la cantidad de casos no es lo que me preocupa, lo que me preocuparía sería no encontrarlos. Tenemos que estar buscando a las personas que tienen síntomas leves por eso se han reactivado los rastrillajes, ahí es donde tenemos que apuntar”.

A la vez, agregó: “Nosotros queremos buscar a los sintomáticos, se les pide a todos los servicios sanitarios que estén mucho más alerta y a las personas que consulten. Al encontrarlos y tomar las medidas necesarias, logramos que haya menos contagios y, a la vez, que tengan atención médica antes de que su estado de salud se complique. Hemos tenido consultas tardías y hemos tenido personas que han estado en contacto estrecho con contagiados y han tenido temor de consultar o avisar, por el miedo al escrache o al impacto a nivel social. Creo que tenemos que dejar estas situaciones de lado porque el virus es muy contagioso y cualquiera lo puede contraer. Nadie se contagia a propósito”.

En cuanto a los pacientes que están internados actualmente en Área Covid en la provincia, indicó que “tanto en el hospital Marcial Quiroga como en el Hospital Rawson hay pacientes que se encuentran críticos. En el Rawson hay 16 camas de Terapia ocupadas y los pacientes de 7 de ellas están con respirador. En este hospital hay también 16 camas de Clínica Médica ocupadas. Mientras que, en el Marcial Quiroga hay 6 personas internadas y una de ellas está en el área de Terapia Intensiva”.

Para finalizar, analizó que “yo creo que la gente, independientemente de algunos sectores, ha tomado más conciencia sobre el uso del cubreboca, ha tomado más precaución en cuanto a la distancia y tenemos que apelar a esa responsabilidad individual en esta etapa. Los recursos están cansados, hemos alternado a los equipos, que son equipos cerrados, pero tenemos que trabajar fuertemente en la importancia de la responsabilidad individual”.