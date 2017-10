Victoria Gómez, la joven de 23 años que tras una sesión de electrofitness quedó en terapia intensiva la semana pasada, recibió el alta tras sorprendente recuperación. Esta mañana, en diálogo con Canal 8, la chica rompió el silencio.

"Yo fui un lunes a este gimnasio. Llego a la clase, mojan los electrodos y me ponen los chalecos, y apenas me ponen los chalecos me quedo como paralizada. Le dije al instructor que me dolía. En medio de la clase, sentía las piernas calientes. Tiene que doler, me decía. Terminé la clase y me fue. Presentí esta situación porque yo hago actividad física y no era normal, no era un dolor muscular", relató Victoria.

"Llegué a mi casa y me senté en el sillón. Ahí le dije a mi mamá que me dolía, pero pensaba que se me iba a pasar. El martes no podía doblar las rodillas y tenía las piernas duras. Cuando fui al sanatorio porque lloraba del dolor, nos dieron el diagnóstico. Me brillaban las piernas de lo duras que las tenía, no lo podían creer", agregó.

La chica aseguró que el tratamiento a tiempo fue clave para que las cosas no pasaran a mayores. "Es fundamental tomar conciencia, lo que es el cuerpo, verlo desde la salud y no desde la belleza. Lamentablemente tuvo que pasarme esto. Fui a verme más linda y terminé en un hospital", concluyó.