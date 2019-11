Luego de la viralización del video antisemita que realizaron los alumnos de la Escuela Modelo, desde el Ministerio de Educación tomaron cartas en el asunto y emitieron un comunicado indicando que la docente de la materia Historia "fue apartada del cargo y del establecimiento".

Por su parte, pidieron que se retirara de "inmediato" de las redes sociales el video y se aplicara las sanciones que correspondan al personal de la institución.

Finalmente, "los estudiantes tendrán que realizar una tarea reparadora e investigar sobre el tema para conocer el trasfondo antisemita de su accionar".

Comunicado completo:

El Ministerio de Educación y Dirección de Enseñanza Privada , informa a la comunidad que ante la elaboración de un video con contenido antisemita elaborado por un grupo de alumnos de las escuela Modelo de Nivel Secundario en una clase de Historia, inmediatamente se constituyeron en la escuela la directora de área y la supervisora, para requerir:

a) el retiro inmediato de las redes sociales del video referido,

b) notificar el inicio del sumario administrativo a efectos de aplicar las sanciones que correspondan a personal: directivos, docentes , no docentes, y a la institución educativa referida.

c)la institución es de gestión privada por lo que determinó la separación del cargo de la docente y del establecimiento.

c) simultáneamente requerir informe del representante legal , del/ la docente/s , y personal directivo a efectos de determinar al / los responsables de este mensaje en formato de multimedia que para nada se condice con la formación de los jóvenes de todos los nivel y modalidades de la provincia y menos propiciar actitudes y acciones que dañan y lesionan los valores que se propician en la política educativa provincial, nacional y formación ciudadana.

d) se dio intervención al INADI.

Además, el Ministerio de Educación, se comunicó con el presidente y miembros de la Sociedad Israelita Leonardo Siere y Hugo Goransky, para transmitirles que esta acción nada tiene que ver con los principios del gobierno y que en las escuelas del Estado conviven alumnos de diversas religiones y cultos, que no se permite ningún tipo de accionar discriminatorio, xenófobo o racista.

Además, se los convocó a asistir el próximo lunes 24, a las 13 horas al Ministerio de Educación para recibir un informe detallado de todas las actuaciones y pasos del procedimiento educativo y administrativo, por parte de la Directora de Educación Privada y el equipo técnico y jurídico.

El hecho se abordó de inmediato, tomando todas las medidas disciplinarias. Los estudiantes tendrán que realizar una tarea reparadora e investigar sobre el tema para conocer el trasfondo antisemita de su accionar.