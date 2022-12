Muchos son los empleados públicos sanjuaninos que por estas horas no saben si este feriado nacional, al que el gobierno Provincial no adhirió, se paga o no doble. El secretario General de UPCN, José "Pepe" Villa afirmó a DIARIO DE CUYO que "no tienen que pagar doble".

"En este país hay que trabajar, demasiados feriados ya hay. La provincia no adhirió así que no tienen q pagar doble", dijo el sindicalista ante la consulta.

Desde el Ministerio de Hacienda de la provincia confirmaron que por estas horas están estudiando el alcance del DNU y aún no se estableció cómo será el pago.

Ayer, el presidente Alberto Fernández declaró feriado nacional para este martes 20 de diciembre por los festejos de la Copa del Mundo conseguida en Qatar por la selección argentina de fútbol con un Decreto de Necesidad y Urgencia y 8 provincias, entre ellas San Juan, decidieron no adherir.

"En San Juan mañana se trabaja normalmente. El gobernador de San Juan Dr. Sergio Uñac en virtud de: la situación económica actual; el asueto dispuesto para el viernes 23 de diciembre y que la selección Argentina no estará en San Juan, ha dispuesto que mañana se trabaje normalmente en el ámbito público y en el sector privado de la provincia", informaron ayer desde el gobierno provincial.

Fue el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, quien planteó la duda sobre la potestad de las provincias de adherir o no. "Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana [por hoy] increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”