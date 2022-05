El libro. Hugo presentó su libro "Causa armada, la historia detrás del caso Franco Casco", ayer en la Biblioteca Franklin. También se preparaba para los espectáculos que brindará en la provincia.

Hace 5 años su vida cambió por completo. Vivía en España y bailaba en algunos de los escenarios más importantes del mundo, pero una muerte que ocurrió en Rosario, su pueblo natal, lo marcó para siempre e hizo que debiera virar el timón de su vida. Hugo Álvarez es bailarín de flamenco y llegó a San Juan ayer a presentar su libro "Causa armada, la historia detrás del caso Franco Casco" (ver aparte). Este libro relata un dramático caso que conmovió a Santa Fe, en el cual su hermano está acusado como uno de los autores de la muerte de un joven. "Llegué a San Juan porque es una provincia que quiero mucho porque tengo grandes amigos. Voy a presentar mi libro y a la vez hacer algunas presentaciones artísticas", dijo Hugo, que estará en la provincia todo el fin de semana.



En 2017 Hugo vivía en España. Tenía contratos para bailar hasta en Japón, cuando en septiembre su hermano uniformado le llamó para contarle que se iba a entregar a la Policía porque lo acusaban como uno de los responsables de la muerte de un joven llamado Franco Casco. "Yo sabía del caso por los medios y por lo que hablaba con mi hermano, pero él me llamó y me dijo que iba y volvía, porque era inocente. Ya pasaron 5 años de eso y él sigue detenido", comentó Hugo y dijo que a 5 días de que recibió ese llamado decidió dejar todo y volver a Argentina para acompañar a su hermano.

"Es muy difícil lavar la culpa de la gente, sobre todo cuando está encarcelada y ni siquiera es condenada".

Canceló contratos de trabajo, volvió a Rosario y si bien nunca dejó su lado artístico, empezó a estudiar abogacía para poder entender a los abogados y ayudar a su hermano. "No solamente eso, me volví un activista social porque me puse al frente de los demás policías acusados -hay 19 en esa causa-, levanté una fundación que se llama Inocente Colectivo y que se propone defender el derecho de ser inocente y terminé siendo escritor. Hoy estoy acá, presentando el libro y con un espectáculo que hacemos que se llama Vivir para Bailarlo. Este caso hizo que mi vida se parta a la mitad, puedo trabajar pero no me puedo ir fuera del país, porque tengo que estar cerca de mi hermano y su causa", dijo Hugo.

PEDIDO DE JUSTICIA

A horas de presentar su libro y a la vez, de subir a algunos escenarios sanjuaninos a bailar, comentó que tiene la firme convicción de que su hermano es inocente y dijo que no va a parar hasta que eso se demuestre. Y contó que decidió escribir el libro para que la sociedad entienda cómo puede influir en "la construcción de un culpable" ante un hecho delictivo.



Sobre el caso comentó que su hermano era el comisario de la seccional 7ma, cuando detuvieron a Franco Casco, supuestamente luego de una denuncia de un vecino que dijo que estaba tratando de entrar ilegalmente a un domicilio. "Lo detuvieron y posteriormente se fue de la comisaría. Cuando se fue se perdió el rastro de Franco Casco y lo que se sabe es que su cadáver apareció días después flotando en las aguas del río Paraná. Automáticamente se tejió una historia delirante y se dijo que el último lugar con vida donde se lo vio fue en la comisaría", comentó Hugo y dijo que desde ese momento ellos piden que se investigue a fondo qué pasó con el joven, por qué murió y quiénes armaron la causa para detener a los policías.

"Mi libro es jurídico y busca sentar precedente para que socialmente pensemos mucho antes de acusar".

Esto, porque según dijo, las pruebas muestran lo contrario. "El chico había estado detenido legítimamente, había firmado su libertado, firma que fue peritada por calígrafo y se lo vio a través de cámaras de seguridad caminando cerca de la casa de unos familiares y la fecha de las filmaciones es posterior a cuando él se fue de la comisaría. Sin embargo, la Justicia fue adelante y a 5 años de ese día hay 19 detenidos. Ahora que comenzó el juicio se empezó a mostrar que ese chico nunca fue golpeado, que se fue de la comisaría y se están ventilando otras pruebas", agregó y dijo que él busca mostrar en su libro, a través de su historia y la de su hermano, que la culpabilidad es "una construcción que hacen la política, la sociedad y los medios".



Incluso comparó el caso de su hermano con el del sanjuanino Cristian Guillén, catequista que fue acusado de abusar a sus alumnos y que hace dos días fue sobreseído por la Justicia. "Hay una condena social que la Justicia toma y de la cual muchas veces no se pueden mover. Hay que tener suerte de que un juez diga que alguien es inocente después de esa condena social. El chico Guillén fue absuelto, pero recibió una gran condena social. Tengo entendido que no sabe de qué va a trabajar, a pesar de que la Justicia demostró que no cometió ningún delito. No podemos pasar por encima del derecho básico de la presunción de inocencia, de eso habla el libro", concluyó Hugo.

Qué se sabe del caso Casco