Martín, el hombre que halló la billetera.

Lo que debiera ser algo habitual, natural, lamentablemente ya no lo es. Por eso, una historia como esta merece ser contada. Todo comenzó el sábado pasado, cuando Pablo Pelayes perdió su billetera en calle Superiora antes de Lemos, Rawson. Tenía su documento, la tarjeta verde de la moto, el carnet de conducir y poco más de mil pesos.

Desesperado, pasó ese día, el domingo y el lunes revisando las redes sociales para ver si alguien la había encontrado, pero no. Publicó su teléfono esperando el ‘milagro’ y el martes sucedió.

“Me llegó un mensaje a mi teléfono de un hombre diciendo que había encontrado mi billetera con los papeles. Me contacté con él, lo llamé. Estábamos cerca asique a la media hora nos encontramos y me devolvió todo”, dijo Pablo a DIARIO DE CUYO. “No le faltaba nada”, agregó.

“Le di algo de plata, no mucho porque no tengo un buen sueldo. Le agradecí en el alma. Cuando volví a mi casa me sentía mal por lo que le había dado, por eso lo llamé otra vez. Como soy pintor, le dije que se había portado muy bien conmigo y sentía que no lo había recompensado lo suficiente. Le ofrecí pintura que es lo que yo tengo, como para pintar una habitación y esmalte sintético, que es lo que yo puedo ofrecerle. Justo le venía bien”, sostuvo.

Martín Gómez, el hombre que devolvió la billetera sin que le falte un centavo, vive junto a su esposa y sus tres hijos en una humilde vivienda del Barrio Teresa de Calcuta. Su único ingreso son los $4 mil mensuales que recibe del plan ‘Argentina Trabaja’ a cambio de labores en el municipio. “Cuando encontró la billetera, su mujer le dijo que se hicieran un asado y él le contestó que todo lo que uno hace mal, le vuelve mal, por eso no dudó en devolverla”, concluyó Pablo.