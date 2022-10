Dos sanjuaninos sufrieron un grave accidente cuando circulaban en bicicleta por la bicisenda de la Ruta del Sol, al regresar desde el Dique de Ullum, y se encontraron de golpe con un enorme pozo. Mientras el hombre espera ser operado debido a la lesión que sufrió, la joven decidió exponer el caso para alertar a otros ciclistas.

Según contó Mayra Leiva, de 24 años, sufrieron el accidente el pasado viernes alrededor de las 3. “Volvíamos del Dique de Ullum y cuando bajábamos por la ciclovía correspondiente, en un segundo, nos encontramos con esta rampa que te tira con todo a cascotes enormes, tierra y cemento”, relató la joven.

Y agregó: “Lo peor es que no hay una señalización y no pudimos hacer nada para frenar a tiempo y que no nos pasara esto”.

Como consecuencia de la caída, ella sufrió hematomas en distintas zonas del cuerpo y estuvo incluso con problemas de memoria. “Eso no es nada, la saqué barata. Mi amigo -Alejandro Luna, de 36 años-, cayó desde su bici y tiene fractura expuesta de clavícula, tienen que operarlo lo antes posible”, reveló.

Para terminar pidiendo: “Alguien tiene que hacer algo, una mala caída puede terminar en lo peor”.