Día especial. El pasado martes volvió a funcionar el quirófano de Valle Fértil.





El último martes fue un día especial en el Hospital "Dr Alejandro Albarracín", de San Agustín de Valle Fértil, ya que por primera vez en el año volvió a funcionar el quirófano, inaugurado en 2011, lo que significó para las 10 personas intervenidas ese día haberse evitado el inconveniente del traslado con al menos un familiar hasta la capital para recibir el tratamiento.



La directora del nosocomio, Ana Crubillier, afirmó que el servicio abarca a quienes "no tienen obra social" y reconoció una satisfacción particular por el hecho que vuelva a realizarse cirugías ORL a niños del departamento, un servicio que se había interrumpido desde 2015. "Estos chicos que no escuchaban o no hablaban bien, ahora se van a sentir mejor y podrán contar con un mejor rendimiento escolar, por ejemplo", apuntó.



La directora indicó que ya está previsto que el equipo móvil de cirugía regrese una vez al mes, hasta fin de año. "Se realizan las gestiones para que se sume un ginecólogo. Entre otras demandas, está la ligadura tubárica", completó.



>Las intervenciones

El equipo de cirugía móvil de Salud Pública realizó 10 intervenciones en el quirófano de Valle Fértil. Fueron 5 niños, entre 5 y 12 años -ORL; 1 mujer, 20 años ganglioma-; 2 mujeres, entre 40 y 50 años vesícula-; 1 hombre, 60 años lipoma-; 1 hombre, 80 años hernia inguinal-.



>Viajar para parir

Con el objetivo de disminuir los índices de mortalidad de madres y recién nacidos, Salud Pública de la Nación habilita solamente a los centros de salud con quirófano de uso permanente para la práctica de partos, por lo que ese servicio no se puede realizar en el "Dr Alejandro Albarracín".