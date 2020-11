Entró convulsionando, prácticamente sin reacción. Tuvo diarrea y picos de fiebre. Sus vías respiratorias sufrieron las consecuencias del virus y le tuvieron que poner respirador. Pero todo eso quedó atrás, porque Leonel Alexander Becerra, el bebé santaluceño de 11 meses que contrajo coronavirus, evolucionó de tal forma que ya dejó el Hospital Rawson y pudo volver a su casa, donde ahora le resta continuar con el aislamiento hasta recibir el alta definitiva.

La novedad fue confirmada a este diario por Mauro Becerra (22), padre de la criatura. El joven y su pareja, Belén Acuña (22), explotan de alegría después de haber pasado días a puro nervio, tristeza e incertidumbre.

Felicidad. Leonel, sonriente en su casa.

"Mejoró muchísimo y ya está en casa, súper contento", festejó el padre en diálogo con DIARIO DE CUYO. En Facebook él y otros familiares publicaron fotos donde Leonel aparece sonriente y visiblemente de ánimo, lejos de aquella imagen donde se lo veía en una cama del hospital entre cables y conectado a un tubo de oxígeno.

Renacer. Leonel mientras estaba internado en el Hospital Rawson.

El bebé recibió el alta en el Hospital Rawson ayer por la tarde. Los médicos le hicieron una última evaluación y determinaron que ya podía volver a su casa, en la Villa Marini, Santa Lucía. Es que ya no tiene síntomas graves y puede atravesar los últimos días con el virus junto a su familia. Según los cálculos médicos, le restan 9 días de aislamiento y si todo marcha bien, superaría el Covid-19 y entraría en el grupo de recuperados, explicaron en la familia.

"Quiero agradecer a toda la gente que comentó la nota del diario y todas las oraciones que compartieron por él. Agradecido y feliz de la vida", celebró el padre.

Leonel, que nació con un raro trastorno (ver abajo), ingresó al Hospital Rawson el último domingo, a eso de las 7.30, cuando sus padres lo llevaron desesperados porque convulsionaba y no había forma de reanimarlo.

"Como a las 6 se despierta la mamá y me dice que Leonel había hecho caca con sangre. Después le dio la leche, lo acostó y cuando soltó la mamadera le dio como un escalofrío y empezó a convulsionar. Se puso duro y se le iban los ojitos para atrás, todo el camino desde la casa hasta el hospital iba durito, no reaccionaba. Yo estaba desesperado, había hecho de todo, lo tiré al piso, lo golpeaba, le sacudía el pechito, no sabía bien qué tenía, hasta pensaba que se había ahogado. Alcancé a ponerme un pantalón y salimos en el auto, yo y mi mujer íbamos descalzos, no nos importaba nada", había relatado el padre en aquel momento.

Afortunadamente el personal médico logró sacarlo del cuadro que presentaba. Luego de reanimarlo, le hicieron análisis de sangre, de orina y un hisopado, que al día siguiente se confirmó que arrojó resultado positivo para Covid-19.

Sin ánimo. El bebé paso días duros en el hospital. Pero ya está mejor.

La criatura estuvo internada en el sector de Pediatría, acompañado por su madre. El domingo que entró y el lunes estuvo con respirador. También tuvo síntomas como diarrea y fiebre.

Ahora está mucho mejor y todos sueñan con que el 11 de diciembre próximo, cuando cumpla su primer añito, pueda pasar un día maravilloso.

Su rara enfermedad

Leonel nació con un raro trastorno: genitales ambiguos. Según un sitio médico especializado, tener genitales ambiguos es una enfermedad poco común en la que los genitales externos de un niño no parecen ser masculinos o femeninos con claridad. En un bebé con genitales ambiguos, los genitales pueden estar desarrollados de manera incompleta o el bebé puede tener características de ambos sexos. Los órganos sexuales externos pueden no coincidir con los órganos sexuales internos o el sexo genético.

"Cuando nació no sabíamos si era nena o varón. Durante el embarazo nos dijeron que era varón, pero cuando nació se dieron cuenta que en la zona genital tiene una deformidad”, explicó el padre del bebé. Leonel tiene "un clítoris avanzado" que puede parecer un pene, agregó.

La criatura pasó dos semanas internado en Neonatología. Le dieron el alta sin saber todavía su sexo, pero lo enviaron a Buenos Aires con sus padres para estudios más complejos. Allí, en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, justo antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria por el coronavirus, los especialistas luego de varios estudios determinaron que es varón. En unos años lo tienen que operar para normalizar sus genitales.