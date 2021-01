En un trabajo conjunto entre Gobierno de la Provincia, Municipalidad de la Capital y la Legislatura se refuncionalizó la tradicional fuente de Avenida Libertador y Las Heras que había pasado décadas sin funcionar. Ahora con la presencia del gobernador Sergio Uñac quedó inaugurada y luce como nueva.

Las tareas, que demandaron un mes, implicaron los diseños hidráulicos y eléctricos con sus correspondientes ejecuciones además del embellecimiento general con un sistema de luces y el acondicionamiento de toda la zona circundante.

El sistema de impulsión de agua colocado está compuesto por una bomba sumergible de 5hp, 4 picos de bronce con un diseño especial tipo JET, para obtener un efecto de aguas espuma, con forma cónica y aspecto espumoso de buena consistencia frente al viento con el fin de disminuir así la deriva y priorizando la seguridad vial. Es importante aclarar que el suministro de agua proviene de una perforación de agua no potabilizada ubicada en el Parque de Mayo. Para esto se incorporó una operación más al sistema de riego automatizado con el fin de abastecer la fuente. Además, es un sistema de recirculación por lo que el caudal añadido será mínimo.

El sistema eléctrico instalado también diferencia la alimentación de energía de la administración estética de colores lumínicos.

El acto

Uñac agradeció las muestras de afecto y felicitó el trabajo conjunto realizado. "Cuando trazamos objetivos comunes no importa la jurisdicción. Esto es emblemático. No recuerdo cuándo he visto funcionar esta fuente por última vez. Este lugar es la foto que define la identidad de los sanjuaninos. Y este eje cívico, cultural, deportivo; se verá enaltecido".

El intendente Emilio Baistrocchi agradeció la presencia y apoyo del gobernador y destacó que esta obra sencilla encierra dos dimensiones muy trascendentes. “La envergadura de la obra no es tanta pero una cosa importante es el trabajo mancomunado para poner en funcionamiento esta fuente. Lo segundo es la recuperación de un espacio importantísimo para la provincia y la Capital”. Baistrocchi agregó que “esto es de todos los sanjuaninos y tiene un significado no menor y es que las cosas funcionan”.

Con ese espíritu, la Municipalidad de Capital instruyó a un equio encargado de obras menores y se propuso comenzar a reparar otras fuentes similares que por falta de mantenimiento no están operativas como la de la Plaza de Desamparados, Plaza Aberastain, Rioja y Central; entre otras 13 relevadas.

En el acto inaugural estuvieron presentes además el vicegobernador Roberto Gattoni, vicepresidente primero de la Legislatura Juan Carlos Abarca, secretario de Servicios de Provincia Adolfo Vázquez, director de Espacios Verdes Lisandro Cevinelli, coordinador de Gabinete de Capital Sergio Mordacci, secretario de Planificación Edgardo Güerci y demás funcionarios municipales; junto a un vecino destacado Lisandro Matar.