Se puede decir que Federico Leonardi nació tres veces. Una cuando su madre dio a luz; otra, cuando salió del coma provocado por un terrible accidente, y la tercera fue hace unos días, cuando se enteró que ya era legal su proyecto: la Fundación Fuerza Fede. Se trata de una fundación que servirá para realizar rehabilitación neurológica a personas que no tengan los recursos económicos.



El 12 de mayo de 2013 un accidente automovilístico se convirtió en una bisagra en la vida de Federico. Tenía 22 años y tras el choque quedó en estado de coma por más de un mes. Luego de salir, casi milagrosamente, de este cuadro, se fue a Buenos Aires donde estuvo durante un año rehabilitándose.

“Estoy tan feliz por saber que con esta fundación voy a poder ayudar a otras personas”. Federico Leonardi - Fundación Fuerza Fede

“No reconocía a mi mamá. Tuve que aprender a pensar de nuevo. Fui un afortunado porque tuve la oportunidad de tener una terapia en el mejor lugar del país. Pero no todos tienen esta posibilidad. Por eso surgió la idea de hacer una fundación”, cuenta el muchacho que hoy trabaja en la repartición pública.



Federico hizo la rehabilitación en el Fleni, uno de los centros más importantes del país. Cuando ya estaba atravesando el final de ese proceso, pensó que era afortunado, no sólo por haber sobrevivido sino porque tuvo la oportunidad de recibir un buen tratamiento. “Fue cuando me cayó la ficha y decidí hacer algo bueno de todo lo que me había pasado”, dijo. Entonces comenzó a gestar la idea de armar una fundación.

“Hacer esto es un modo de agradecerle a Dios por haberme dado otra oportunidad”. Federico Leonardi - Fundación Fuerza Fede

Un puntal importante en todo esto fue su papá, en quien Federico se apoyó a la hora de armar la fundación. “El me aconseja, me ayudó a darle forma. Se puede decir que, si bien siempre tuvimos buena relación, tras el accidente no unimos mucho más”, agregó.

Para Federico, armar esta fundación significa un modo de agradecerle a Dios por haberle permitido volver a vivir.



Que la fundación se llame Fuerza Fede tiene que ver con que, tras su recuperación, pudo acceder a un grupo de Facebook que se había armado luego del accidente y que se llamaba así. “Me sorprendió ver que gente de otros países, que ni siquiera me conocía, rezaba por mí y me daba ánimo para seguir adelante”, dijo el joven y agregó que el director médico de la fundación es el médico Carlos Delgado Silva.



El caso de Federico conmocionó a los sanjuaninos. Tuvo mucha cobertura mediática sobre todo porque tras estar al borde de la muerte, se recuperó y pudo rearmar su vida.