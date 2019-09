Pasión. Ya están inscriptos para participar (desde la izquierda), Juan Cruz Pesquera, Bruno Gentile, Mario Gentile, Mario Suero, Alfredo Rodríguez, Claudio Calvo (presidente de la Asociación de Amigos de Autos Antiguos) y Rafael Pesquera.

Ingresa Mario Gentile con su Ford A baquet, modelo 1929, al predio de la Asociación Civil de Amigos de Automóviles Antiguos (AAAA) y quienes lo precedieron por unos minutos aplauden y festejan como si Mario hubiese ganado una carrera. Algo de eso hay, ya que logró hacer funcionar a su última adquisición y podrá participar del próximo Rally de Autos Antiguos y Clásicos, que se desarrollará del 18 al 20 de octubre en San Juan, una prueba que se reedita luego de 12 años.



Claudio Calvo es el actual presidente de la Asociación y reconoció que ya sabe que se va a quedar con ganas de ser uno de los participantes de esta prueba de regularidad, que se asemeja más a un encuentro de camaradería que a una compulsa deportiva.



Por ejemplo, Rafael Pesquera participará con un Ford A Victoria, modelo 1931 "que está con la familia desde 1982. Lo tuvieron mi abuelo y mi padre y ahora yo se lo traspaso a mi hijo Juan Cruz, que tiene catorce años. Más allá de competir, me entusiasma participar en esta prueba porque así perdura en el tiempo no sólo nuestro hobbie sino también la institución", indicó.



Rafael no es el único padre que transmite a su hijo su pasión.



Bruno Gentile es hijo de Mario, uno de los socios fundadores de la AAAA. Con 29 años, también participará con su Fiat 1500, modelo "69. "No lo tengo sólo para salir a dar una vuelta los fines de semana. Es con el que me desplazo habitualmente y ahora vamos a también participar en el rally", aclaró.



En tanto, Alfredo Rodríguez estará presente con su Ford A Sport Coupé, modelo 1930, al que bautizó "Máquina de cosechar sonrisas". "Adonde voy, a la gente le cambia la cara cuando ven pasar el auto".



Y también estará un coleccionista como Mario Suero, quien de sus 14 motos y 5 autos, eligió participar con el Siam Di Tella 1500, modelo "64, que al restaurarlo hizo una réplica del taxi de la novela "Rolando Rivas", con el que ya se dio el gusto de trasladar a Soledad Silveyra.



El recorrido contempla pasar por diferentes atractivos turísticos: Teatro del Bicentenario, autódromos El Zonda y El Villicum, la Ruta Interlagos y realizarán distintas exposiciones estáticas.



El requisito para participar es que el modelo tenga por lo menos 25 años y entre los inscriptos, ya figuran competidores de otras provincias, como La Pampa y Santa Fe, y también transandinos. "Hay cupos limitados", aclaró Calvo, por lo que los interesados pueden contactarse al teléfono 264-4424334 o al correo calvomuela88

Protagonistas

MARIO GENTILE

Ford A baquet 1931

"Hace un año que estamos trabajando para transformarlo en baquet, todo con mano de obra sanjuanina y quiero agradecer la dedicación de Jorge Vila. Con este rally buscamos que crezca la Asociación".

MARIO SUERO

Siam Di Tella 1500 1964

"Creo que 60 de mis 73 años están relacionados con esta pasión. Y lo que aprendí básicamente para que un proyecto termine bien hay que desarmar rápido y rearmar más rápido todavía".

ALFREDO RODRÍGUEZ

Ford A Sport Coupé 1930

"Siempre nos gustó en familia este tema y el año pasado adquirimos el vehículo, al que disfrutamos hasta para ir a hacer los trámites al banco. Soy socio desde febrero de la Asociación y encontré un excelente grupo".

BRUNO GENTILE

Fiat 1500 1969

"Mi viejo me inculcó toda esta pasión, por lo que de chico ya tenía el virus. A este auto lo encontré en internet y vi que era rescatable. Mi padre me acompañó y le hicimos todo nuevo: mecánica, chapa, tapizado".

RAFAEL PESQUERA

Ford A Victoria 1931

"Esta pasión viene desde mi abuelo y mi hijo Juan Cruz, con 14 años, es el integrante más joven de la Asociación. Solamente hay 3 autos como el nuestro en todo el país y su estado de originalidad es 90%".