En dos días, pasaron de 5 a 10 las personas aisladas en la provincia como medida preventiva porque vinieron de alguno de los países donde circula de manera sostenida el coronavirus, aunque todavía ninguno manifestó alguno de los síntomas de la enfermedad que ya fue declarada pandemia. En tanto, ya quedó fuera de cuarentena el sanjuanino de 31 años que vino desde Japón y que estuvo internado en el Hospital Rawson como caso sospechoso por haber manifestado tos y fiebre, ya que dio resultado negativo.

En el Ministerio de Salud Pública informaron que en el marco de la obligación que tienen las personas que vinieron recientemente de Europa, Estados Unidos, China, Japón o Corea del Sur de informar su situación y aislarse inmediatamente durante dos semanas (el periodo en el que puede aparecer la infección), ayer jueves registraban diez casos, cinco más de los que tenían el martes pasado.

Todas las medidas se toman en función de que estamos en una primera etapa de contención.

MÓNICA JOFRÉ Jefa de Epidemiología

El seguimiento que realizan de esos casos no trajo hasta ahora novedades que los lleve a alguno de ellos a estar como caso sospechoso. Desde la cartera informaron que ninguno tuvo tos, fiebre u otro síntoma de la enfermedad, además que los análisis tampoco indican algún problema.

Por otro lado, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública, informó ayer por la mañana que el segundo caso sospechoso en al provincia también arrojó resultado negativo. "Este miércoles, el instituto Malbrán nos informó que dio negativa la prueba, y, por eso, esta mañana (por ayer), el equipo de Respuestas Rápidas del Ministerio concurrió al domicilio del paciente para levantar el aislamiento de él y de su familia".

"Queremos destacar la actitud positiva y de colaboración que asumieron los pacientes que estuvieron sospechados por el virus, y sus familias, tanto del primer y segundo caso. Han entendido muy bien la necesidad del aislamiento y se han predispuesto de manera excelente", sostuvo la funcionaria.

Si bien ayer se confirmaron en el país tres casos de pacientes que no viajaron al exterior, Jofré indicó que la lucha contra la enfermedad se encuentra en la primera etapa, denominada de contención (ver "Las medidas locales"): "Al no haber circulación viral autóctona en la Argentina, aún no se recomienda extremar medidas como el cambio de hábitos en torno al mate y el saludo, por ejemplo".

Suspenden desde Guerrero a Palmeras

La función de Eduardo Guerrero, prevista para mañana en el Teatro del Bicentenario, y la presentación de Los Palmeras, programada para el próximo miércoles en San José de Jáchal, son dos de numerosas actividades artísticas que fueron suspendidas como medidas de prevención contra el coronavirus.

También se confirmó que hoy no se presentará la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria.

El Ministerio de Turismo y Cultura informó que la devolución de entradas para el espectáculo de Guerrero será de dos modalidades: quienes adquirieron su ticket en efectivo se les reintegrará el total el miércoles de 10 a 20 por boleterías del Teatro. Quienes compraron con tarjeta de crédito, el monto se reintegrará en el próximo resumen.

>> Las medidas locales

Artículos de limpieza en escuelas

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, aseguró que ya se realizó la licitación anual para la compra y posterior provisión de elementos de limpieza e higiene y que si hay un caso puntual que aún no recibió los elementos del proveedor, el director del establecimiento debe ir al depósito del Ministerio ubicado en calle 9 de Julio y lateral Avenida Circunvalación y retirar los elementos.

El ministro agregó que se evalúa que en las escuelas donde se dicte la materia química inorgánica, los estudiantes elaboren jabón y alcohol en gel para ser distribuidos en las escuelas.

Aislamiento de quienes hayan viajado al exterior

De los Ríos no mencionó ayer la posibilidad de suspensión de clases (en el país tomaron esa medida por 15 días solamente dos provincias, Jujuy y Misiones) aunque insistió en la obligación de aislarse por 14 días quienes hayan viajado al exterior: "Este proceso deben cumplirlo tanto alumnos como el personal educativo cualquiera sea su función, que haya regresado de Asia, Europa o cualquiera de los países que están catalogados de riesgo por Salud. Deben acreditar su estadía en el extranjero y el haber cumplido con la disposición de aislamiento y los resultados médicos".

Registro de extranjeros en hoteles

La ministra de Cultura y Turismo, Claudia Grynszpan, afirmó que cada hotel en la provincia tendrá un formulario con el ingreso de extranjeros y mantendrá notificada al área de Salud, manteniendo así un registro actualizado de personas que llegan a la provincia.

"En una reunión mantenida ayer con la Cámara Hotelera, Hoteleros Gastronómicos, Asociación de Agencia de Viajes se hace hincapié en los turistas extranjeros", agregó la funcionaria. El personal que mantenga contacto con visitantes tendrá un curso de capacitación, incluyendo a museos, teatros, Parque Ischigualasto y Anchupirac.

Pasos fronterizos

El secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Munisaga, informó que se intensificó el control en los pasos fronterizos en las rutas nacionales de ingreso a San Juan.

En ellos, la Policía tiene un cuestionario para que lo completen los extranjeros y/o las personas que viajaron al exterior exclusivamente, ya que todavía no circula el virus de forma sostenida dentro del país.

"Este informe se transmite diariamente al Ministerio de Salud para su control y evaluación", indicó Munisaga.