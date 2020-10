Un emotivo acto solidario tuvo lugar esta mañana en las inmediaciones del Barrio Procesa Sarmiento III, en el departamento Rawson.

Una cuadrilla que realizaba tareas de limpieza de acequias en el mencionado barrio juntó unas monedas para comprar unas semitas en la panadería que tiene Adriana Funes, ex reina de la semita 2018. "Más allá de que todos tenemos miedo al contagio, hay que ayudarnos entre nosotros, hoy más que nunca", dijo la especialista en semitas sanjuaninas nacida en Valle Fértil.

Adriana repartiendo semitas a los trabajadores municipales que realizaban tareas en la puerta de su casa.

"Vinieron y me pidieron unas semitas, pero los escuché hablar y algunos no tenían para poner y poder comprar más cantidad. Entonces hablé con la encargada y le dije si no le molestaba que les armara un pequeño desayuno improvisado, la mujer no lo podía creer, entonces puse a mis dos hijas a calentar agua y semitas", contó Adriana entusiasmada. Y continuó: "Por lo del coronavirus usamos todo descartable y tenemos alcohol gel y todas las medidas como el uso de barbijo. Ellos estaban muy agradecidos, incluso les traje más semitas para que se repitieran. Una de las mujeres me dijo si podía llevarse una para después y muy contenta le dije que sí, porque al parecer les habían gustado".

No es la primera vez que Adriana junto a sus hijas de 20 y 24 años tienen un gesto solidario de esta índole. "Hemos vendido semitas y sándwich en la Fiesta del Sol, y cuando vamos, siempre nos damos una vuelta por el predio y regalamos comida y agua a los policías que custodian el predio. Mi papá fue policía y conocemos el esfuerzo que hacen. Más allá de que sea reiterativa, creo que es un momento donde debemos ayudarnos y estar en estos detalles para con la gente que hace muchos esfuerzos o no la está pasando bien", finalizó la ex soberana de la semita.