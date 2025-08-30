A partir del próximo lunes, las personas con discapacidad ya no necesitarán la credencial del pase libre para viajar gratis en colectivo Desde la Dirección de Personas con Discapacidad informaron que a partir del 1 de septiembre podrán hacerlo con el nuevo Certificado Único de Discapacidad y el DNI.

Simplificar y efectivizar la realización de trámites administrativos fue el principal objetivo por el cual los ministerios de Familia y de Gobierno acordaron que a partir del próximo 1 de septiembre, las personas con discapacidad ya no necesitarán el pase libre para poder viajar gratis en los colectivos de la RedTulum. Ahora podrán hacerlo con el nuevo Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Esta medida beneficiará a unos 29.000 beneficiarios.

Desde el próximo lunes, las personas con discapacidad ya no tendrán que tener la credencial azul para viajar gratis en el colectivo. Sólo tendrán que presentar la parte inferior del CUD donde aparecen los datos del beneficiario y su DNI. ‘El objetivo de esta medida es alivianar un poco la burocracia y que las personas con discapacidad tengan que hacer un solo trámite, que es el de la obtención o renovación del CUD’, dijo Paula Moreno, al frente de la Dirección de Personas con Discapacidad.

La funcionaria agregó que en otras provincias ya aplican esta misma modalidad de que los CUD sean el pase libre para viajar gratis en colectivo, ya sea los anteriores que fueron emitidos en papel moneda como los más actuales que tienen incorporado un código QR. Ambos contienen en la parte inferior el talón que se debe presentar a la hora de viajar en colectivo. Esta parte se puede cortar y plastificar para su protección. ‘Con la credencial azul, los usuarios sólo podían viajar gratis en colectivo dentro de San Juan, para hacerlo fuera de la provincia debían presentar el CUD. Ahora se elimina esa credencial y el documento válido para hacerlo es el CUD que tiene legitimidad en todo el territorio nacional’, dijo Moreno.

La directora de Personas con Discapacidad también agregó que ‘excepcionalmente’ seguirán vigentes las credenciales anteriores para quienes tengan el CUD vencido y deban renovarlo en la Junta Médica de la Dirección de Personas con Discapacidad. También agregó que el beneficio de viajar gratis en colectivo es de uso personal e intransferible, y que fundamentalmente es un derecho que les garantiza a las personas con discapacidad, de todas las edades, acceder al traslado para el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, inclusive recreativo y social.