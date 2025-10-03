A qué hora se prevé la llegada del fuerte viento Zonda y el pico de calor hoy en San Juan San Juan está incluida en una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda para este viernes. Estiman una alta temperatura y ráfagas intensas para varios departamentos.

San Juan seguirá siendo una de las provincias más calurosas del país este viernes con una temperatura que sobre las 17 horas tocaría los 36 grados, según anunció el servicio de AccuWeather. En ese contexto, pesa sobre la provincia una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda que, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría ser fuerte para el Gran San Juan y varios departamentos.

De acuerdo con las estimaciones, tras el intenso calor de la tarde, las primeras ráfagas llegarían entre las 19 y 20 horas manteniendo el termómetro por encima de los 30 grados. Si bien en las últimas horas se recalculó la intensidad del viento, se prevé que a esa hora estaría rondando los 35 y 50 km/h por hora, las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h.

Estas condiciones de calor intenso se repetirían el día sábado con condiciones similares. La temperatura máxima rondará los 33 grados y recién sobre la noche llegaría algo de alivio con el ingreso de otro viento fuerte, esta vez desde el sector sur. En ese caso las ráfagas estarían sobre los 60 kilómetros por hora.