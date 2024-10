A una familia se le desmoronó una pared de su vivienda por la lluvia Piden ayuda en medio de una angustiarte situación, con la casa inundada y sin lugar donde pasar la noche.

Una familia en San Martin contó el drama que viven desde este martes a raíz de las inclemencias climáticas. El techo comenzó a filtrar y este miércoles toda una pared de material cedió, dejando inhabilitada todo un sector de la vivienda precaria donde Miguel Marín vive con su mujer y sus tres hijos pequeñas.

“Nos trajeron un nylon, pero necesitamos una solución, no podemos estar aquí dentro, tengo miedo que se caigan los palos del techo. Me pasé la noche tratando que mis hijos no se mojaran. Es un ranchito, pero con los trabajos que tenemos no nos alcanza para pagar un alquiler”, dijo Marín, que vive en una construcción precaria en el fondo de sus suegros. “Ni siquiera tenemos baño propio”, contó.

Muy afligido asegura que en varias oportunidades lo anotaron para barrios del IPV. “Llenamos un montón de papeles. No pido que me regalen nada, hace tiempo que me anotaron para una casa, tengo tres niños, la bebé de un año, un niño de 4 y una nena de 10 años”, relató el hombre que vive en el Distrito La Puntilla, en el barrio San Jorge (Manzana D Casa 12).

Para ayudar a la familia: Miguel Marín 264 6027114