¿A votar con campera? Así estará el clima el próximo domingo 26 La próxima semana la temperatura experimentará una leve baja.

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en todo el país y San Juan no será la excepción. En el caso de la provincia, se renovarán tres bancas de la Cámara de Diputados de la Nación para lo cual 620.823 personas están habilitadas para emitir su voto en 241 edificios escolares donde se colocarán las urnas. Vale marcar que en ese contexto el clima es el que marcará la diferencia. Es que después de varios días con temperaturas altas, se prevé un leve cambio.

Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzará una modificación de las máximas. La presencia de viento sur durante toda la jornada hará que el domingo sea un día más fresco que los predecesores. La temperatura estaría en torno a los 21° con el cielo algo nublado. Sin embargo, no se anticipan lluvias.

Además, el pronóstico extendido señala que el comienzo de la próxima semana ingresará un fuerte viento sur que colocará el termómetro en apenas 17°. En tanto que martes y miércoles se esperan temperaturas agradable, en torno a los 21°.