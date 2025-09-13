Abren una nueva oportunidad para integrar el primer Coro Vocacional de la Casa Natal de Sarmiento: cuándo y dónde audicionar El próximo 17 de septiembre habrá nuevas audiciones por lo que ya están abiertas las inscripciones.

Las autoridades de la Casa Natal de Sarmiento decidieron realizar más audiciones para seleccionar a los integrantes del Primer Coro Vocacional que tendrá el Museo. La nueva convocatoria es para el próximo 17 de septiembres, a las 18, en la Biblioteca del Museo donde los interesados podrán audicionar. Las inscripciones para participar de la selección ya están abiertas.

Desde la Casa Natal dijeron que no se necesita experiencia previa para participar de las audiciones y aspirar a forma parte de este primer Coro Vocacional. Agregaron que la oportunidad es para hombres y mujeres de entre 18 y 55 años que cuenten con buena salud Vocal como también de entusiasmo y ganas de disfrutar del canto coral.

Este coro estará bajo la dirección de Ángel Nahuel Vázquez Troncoso, mientras que Camila Velázquez se hará cargo de la preparación vocal, durante los ensayos que se realizan los días jueves a las 18. Los interesados en participar de las nuevas audiciones pueden inscribirse aquí.