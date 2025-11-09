El escenario de la Plaza Departamental fue testigo de una emotiva ceremonia que reunió a vecinos, turistas, agrupaciones tradicionalistas y autoridades, quienes acompañaron con entusiasmo cada instancia del proceso de selección. Las candidatas, representantes de instituciones y organizaciones del departamento, realizaron su presentación oficial ante el público, luciendo la vestimenta tradicional y mostrando con orgullo el legado de sus comunidades.

Luego de la presentación general, interpretaron una zamba sobre el escenario con la pieza “Pampa del Chañar”, ofreciendo un cuadro artístico que combinó gracia, destreza y sentimiento, y que fue ampliamente celebrado por los asistentes.