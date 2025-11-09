El escenario de la Plaza Departamental fue testigo de una emotiva ceremonia que reunió a vecinos, turistas, agrupaciones tradicionalistas y autoridades, quienes acompañaron con entusiasmo cada instancia del proceso de selección. Las candidatas, representantes de instituciones y organizaciones del departamento, realizaron su presentación oficial ante el público, luciendo la vestimenta tradicional y mostrando con orgullo el legado de sus comunidades.
Luego de la presentación general, interpretaron una zamba sobre el escenario con la pieza “Pampa del Chañar”, ofreciendo un cuadro artístico que combinó gracia, destreza y sentimiento, y que fue ampliamente celebrado por los asistentes.
Tras la evaluación del jurado y en un clima lleno de emoción, se dio paso al momento central de la noche: la coronación oficial de la nueva Paisana Nacional de la Tradición 2025/2026, quien asume el honor de custodiar y difundir los valores históricos, sociales y culturales que distinguen a Jáchal como cuna de la tradición argentina.
La flamante paisana recibió los atributos tradicionales banda, medalla y estandarte acompañada por las paisanas salientes Brenda Ortega, Ángela García y Sofía Caspary, en un gesto que simbolizó continuidad, compromiso y transmisión de legado.
La Municipalidad de Jáchal agradece y felicita a todas las candidatas por su dedicación, su respeto por la cultura local y su profundo amor por la tradición, pilares fundamentales para mantener vivo el espíritu que desde hace más de seis décadas caracteriza a esta fiesta única en el país.
La 64° Fiesta Nacional de la Tradición continúa con una amplia programación artística y cultural que celebra la historia y la identidad del pueblo jachallero.