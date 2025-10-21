Ahora, hasta los alumnos de Nivel Inicial hacen trekking por los cerros en San Martín Participan en Ecosenderismo, una propuesta que ofrece el municipio para estudiantes primarios.

El Ecosenderismo en San Martín sigue conquistando público. Nació como una propuesta educativa, recreativa y turística para alumnos primarios del departamento que, al poco tiempo, atrajo a estudiantes de escuelas de otras comunas. Ahora, hasta los niños de Nivel Inicial lo practican. El fin de semana pasado, alumnos de las salitas de 3 y 4 años del ENI 48 ‘Portal de Pie de Palo’ fueron los que caminar por el Cerro Pie de Palo junto a sus maestras y familias.

Durante el recorrido, gratuito y con un guía, por el Circuito de las Canteras, los alumnos de este ENI exploraron la flora autóctona, conocieron la historia de este lugar único al pie del cerro Pie de Palo y aprendieron a través del juego y la interacción con el entorno. Es que el Ecosenderismo es una oportunidad para despertar la curiosidad de los chicos, promover el cuidado del ambiente y fortalecer el sentido de pertenencia con nuestro patrimonio natural.

Ecosenderismo surgió por idea de las maestras de 1er grado del Colegio San Juan Bosco con el objetivo de concientizar a los chicos sobre el cuidado de flora, fauna y espacios naturales que tiene el departamento. Y que eligieron el cerro Pie de Palo, en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá, para llevarla a la práctica, con apoyo municipal.

Como esta propuesta resultó muy efectiva, conquistando el entusiasmo de los chicos por aprender sobre la naturaleza y por conocer los paisajes naturales de San Martín, el municipio decidió continuar con la práctica de Ecosenderismo para los alumnos primarios, abriendo la participación a instituciones educativas de otros departamentos.

Hay distintos circuitos por el cerro Pie de Palo, dependiendo de la edad y condición física de los alumnos, aunque en promedio duran entre 3 y 4 horas, e incluyen la práctica de trekking por los senderos del Algarrobo y de la Chinchilla, con vista de las canteras blancas de donde se extrae la piedra laja, y donde los chicos aprenden sobre formación geológica, vegetación y cuidados del medio ambiente.