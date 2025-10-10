Después de una semana calurosa con presencia de viento Zonda en los departamentos cordilleranos y una temperatura que en promedio superó los 30 grados, el sábado habrá un leve descenso y el ingreso de un fortísimo viento sur, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera que día comience con el cielo parcialmente nublado y la presencia de viento Zonda relativamente fuerte, con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, que contribuirá a hacer subir el termómetro. Sin embargo, antes del mediodía todo cambiará.
Si bien el sol seguirá presente, el viento sur comenzará a soplar con intensidad y se mantendrá así hasta la noche. Por la tarde, las ráfagas alcanzarían los 69 kilómetros por hora y perderían velocidad recién en horas nocturnas. La temperatura se mantendrá entre los 12 y 28 grados.
Estas condiciones se mantendrán durante el domingo. Se prevé un día agradable con una máxima de 25 grados.