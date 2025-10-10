Alerta amarilla en San Juan por viento Zonda y luego un fortísimo sur En las últimas horas del viernes hasta la mañana del sábado rige un alerta por viento Zonda. Desde el mediodía de mañana el sur, con intensas ráfagas, hará bajar algunos grados.

Después de una semana calurosa con presencia de viento Zonda en los departamentos cordilleranos y una temperatura que en promedio superó los 30 grados, el sábado habrá un leve descenso y el ingreso de un fortísimo viento sur, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera que día comience con el cielo parcialmente nublado y la presencia de viento Zonda relativamente fuerte, con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, que contribuirá a hacer subir el termómetro. Sin embargo, antes del mediodía todo cambiará.

Si bien el sol seguirá presente, el viento sur comenzará a soplar con intensidad y se mantendrá así hasta la noche. Por la tarde, las ráfagas alcanzarían los 69 kilómetros por hora y perderían velocidad recién en horas nocturnas. La temperatura se mantendrá entre los 12 y 28 grados.

Estas condiciones se mantendrán durante el domingo. Se prevé un día agradable con una máxima de 25 grados.