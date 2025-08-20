Alerta de vecinos por un hombre que se masturba y exhibe sus genitales en la vía pública Temen que pueda abordar a menores de edad.

Los vecinos de la populosa Villa Cenobia Bustos, ubicada en el corazón de Villa Krause en Rawson, están más que alarmados porque en horas de la noche han detectado a un hombre que exhibe sus genitales y se masturba.

Incluso, en la noche del último lunes una chica lo observó e intentó amedrentarlo para que deje de hacerlo, a la vez que buscaba ver su rostro y buscar identificarlo. Esto sucedió en las inmediaciones de calles Fermín Rodríguez y Aman Rawson.

La mujer no pudo divisar su cara debido a que llevaba una gorra, una cuellera y un buzo con capucha que ocultaba sus rasgos faciales

El mayor miedo de los vecinos es que aborde a menores de edad y pueda cometer algún tipo de daño. Aseguran que lo hace en horas de la noche, aprovechando zonas con no tan buena iluminación de la villa