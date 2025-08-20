Los vecinos de la populosa Villa Cenobia Bustos, ubicada en el corazón de Villa Krause en Rawson, están más que alarmados porque en horas de la noche han detectado a un hombre que exhibe sus genitales y se masturba.
Incluso, en la noche del último lunes una chica lo observó e intentó amedrentarlo para que deje de hacerlo, a la vez que buscaba ver su rostro y buscar identificarlo. Esto sucedió en las inmediaciones de calles Fermín Rodríguez y Aman Rawson.
La mujer no pudo divisar su cara debido a que llevaba una gorra, una cuellera y un buzo con capucha que ocultaba sus rasgos faciales
El mayor miedo de los vecinos es que aborde a menores de edad y pueda cometer algún tipo de daño. Aseguran que lo hace en horas de la noche, aprovechando zonas con no tan buena iluminación de la villa