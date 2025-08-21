Alerta de Zonda: suspendieron las clases en San Juan en turnos tarde, vespertino y nocturno Por el pronóstico desfavorable, el Ministerio de Educación tomó la decisión de cancelar la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto.

El ministerio de Educación informó la suspensión de toda actividad escolar para este jueves 21 de agosto desde el turno tarde en adelante. Responde a alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia.

“El Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto. La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia. La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).” dice el comunicado difundido este mediodía.

En tanto que se seguirá la evolución de las condiciones climáticas y que cualquier cambio se informará oficialmente.

Institutos preuniversitarios

Los Institutos Preuniversitarios, Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial suspenden actividades en turno siesta y tarde académicas, administrativas y demás en atención al Alerta Meteorológico de hoy emitido por el SMN y Dirección de Protección Civil.

Casa Natal de Sarmiento – Museo y Biblioteca

El museo suspende sus actividades para garantizar la seguridad de visitantes y del personal. La actividad será retomada el viernes 20 de septiembre en horario habitual, de 9:00 a 20:00 hs.

En vivo: Viento Zonda en San Juan: