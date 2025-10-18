Alerta meteorológico y viento en San Juan para el domingo del Día de la Madre La máxima llegará a los 31°C y advirtieron por vientos fuertes para el oeste provincial.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorólogico Nacional, este domingo 19 de octubre en San Juan habrá una máxima de 31°C y está vigente un alerta nivel Amarillo por vientos fuertes que afectará la zona oeste de la provincia.

Así, el festejo por el Día de la madre se presentará caluroso y con viento del sector norte de intensidad moderada para el Gran San Juan.

Alerta Amarillo para domingo 19 de octubre en varios departamentos de San Juan

Mientras que para los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, están contemplados dentro del alerta meteorológico que rige para el domingo, advirtiendo que “el área será afectada por vientos con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.