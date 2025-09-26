Alerta naranja por viento en San Juan con ráfagas de hasta 100 km: ¿habrá clases en el turno vespertino? Las condiciones se presentan extremas para hoy.

Alerta amarillo por viento Zonda y alerta naranja por viento Sur. Es que. según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 26 de septiembre se espera en San Juan que la máxima ascienda a 30°C y el viento sea el gran protagonista

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y primero habrá Zonda, que elevará la temperatura, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h mientras que por la tarde-noche rotará al Sur con velocidades entre 88 y 97 km/h.

El escenario no es para nada alentador y papás y mamás se preguntan si con estas condiciones habrá dictado de clases en el turno vespertino. Hasta el momento, el Ministerio de Educación de la provincia no informó si las suspenderá.

Las autoridades siguen de cerca la información que les proporciona la Dirección de Protección Civil.