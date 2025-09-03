Alerta por baja brusca de la temperatura en San Juan La máxima prevista es de 9°.

La semana pasada los días transcurrieron con temperaturas bien por encima de los 20°. Días primaverales en pleno invierno. El fin de semana pasado, el frío, la lluvia y hasta la nieve en algunas zonas, marcaron el rumbo del sábado y domingo.

La semana arrancó con Sol, valores térmicos mínimos bajos y, durante el día, jornadas templadas. Pero volverá a haber un brusco cambio en las condiciones de tiempo en San Juan.

De acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes se espera apenas 2° en las primeras horas del día y de 9° de máxima, pero no lo generará ningún fenómeno puntual como viento o lluvia, sino por un frente frío que golpeará con fuerza la provincia. Ya habrá un adelanto el jueves, cuando el valor tope no supere los 12°.

Las condiciones mejoran paulatinamente a partir del sábado, con máximas que se ubicarán, en principio, sobre los 15° e irán subiendo de cara al arranque de la semana próxima.