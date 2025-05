Advierten por una perra agresiva: vecinos denuncian que ya mordió a varias personas Vecinos aseguran que en la comisaría de la zona no les quieren tomar la denuncia, porque dijeron que lo resolverían, aunque el animal sigue ahí.

Después de varios episodios y sin tener una solución, vecinos de Capital hicieron pública la grave situación que atraviesan con una perra que ya mordió a varias personas, entre ellas una niña de 6 años y una mujer mayor.

Los vecinos de la zona de General Acha y Falucho contaron a DIARIO DE CUYO que se trata de una perra mestiza que fue abandonada en la zona hace un mes y medio, que estaba preñada y acaba de tener cría. Por eso entienden que puede estar más agresiva, pero como está escondida en una acequia, ataca a quienes pasan.

Aseguran que tomaron contacto con la Policía ecológica, Medio Ambiente e incluso algunas proteccionistas.

“Aún no logramos solucionar y es un gravísimo peligro para los transeúntes qué ni se imagina que les espera”.

Un dramático caso fue el de Beatriz, una señora mayor que vive en la zona, que el pasado 28 de abril pasaba por el lugar y la perra la mordió en un talón. La mujer cayó al piso, perdió bastante sangre y “ninguno de los que viven cerca la ayudó, la miraban de lejos” relató su hijo, quien agregó que su madre recibió atención en un centro médico donde “le dieron antibióticos, vacunas y todavía no puede caminar”.

El hombre aseguró que fue a buscar a la perra, averiguó si era de algún vecino de la zona y ahí le confirmaron que era un animal que habían abandonado y que había mordido a otros, incluida una niña de 5 o 6 años.

“Cuando fui a ver en la zona, la perra me agarró en la pierna, no alcanzó a lastimarme, pero es muy peligrosa, muy peligrosa. En la Comisaría Segunda me pidieron ver las fotos de la herida de mi madre, me dijeron que ellos se iban a encargar, que no hacía falta que se hiciera una denuncia, ni que yo me quedara ahí a esperar, que se comunicaban con Medio Ambiente y al otro día lo tenían resuelto. Y bueno, la perra y los perritos siguen en la cuneta. Y ha correteado a un par de vecinos más que también han ido la comisaría. Nadie da respuesta, ni se mueve” lamentó el hijo de la vecina herida.