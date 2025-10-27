Alerta por viento: qué pasará con las clases en San Juan Se espera que las ráfagas se intensifiquen por la tarde, con velocidades que pueden alcanzar los 78 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que rige alerta amarilla en San Juan por la ocurrencia de viento sur, durante la jornada este lunes 27 de octubre.

Las primeras ráfagas llegaron en la madrugada y se espera que se intensifiquen por la tarde, con velocidades que pueden alcanzar los 78 km/h. Este fenómeno llevará la temperatura hasta los 15°C.

Ahora bien y atendiendo a la consultas que se multiplican a este diario, ¿qué pasará con el dictado de clases en San Juan? El Ministerio de Educación confirmó que la actividad es totalmente normal, al menos en los establecimientos que no fueron afectados a las elecciones.

Luego, como ocurre habitualmente, se regirán por los informes de la Dirección de Protección Civil de la provincia para tomar una decisión.