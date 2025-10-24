Alertan por lluvias en la noche y un fortísimo viento sur en la madrugada del sábado El viernes cerrará con viento sur, pero las ráfagas se intensificarán durante las primeras horas de mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante las últimas horas de este viernes y las primeras del sábado, San Juan experimentará un leve descenso de la temperatura con la presencia de fuerte viento sur. Además, no se descartan tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia.

Tras el anuncio de viento Zonda durante la tarde, especialmente para zonas de la precordillera y algunos departamentos del Gran San Juan, el viento sur llegará en la noche con velocidades que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Sin embargo, la mayor intensidad será en la madrugada de mañana. Durante las primeras horas se espera un fortísimo sur que podría tener ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora, lo que hará bajar la temperatura el sábado.

El viento se mantendrá en la mañana con cielo algo nublado y una máxima que apenas estará sobre los 23 grados. Recién en horas de la tarde desaparecerá el ventarrón.

Para el domingo se espera un día cálido, con una máxima de 28 grados y cielo despejado. Pero el lunes nuevamente habrá un descenso de la temperatura, que no superará los 19 grados. Y para el martes las condiciones serán de una jornada fresca con viento sur fuerte y el termómetro no superará los 15 grados.