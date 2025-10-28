Alumnos con discapacidad donarán a pacientes con artritis elementos que ellos mismos fabricaron para mejorarles la calidad de vida Son artefactos de uso cotidiano que ayudan a sortear los dolores y limitaciones en las articulaciones asociadas a esta afección crónica.

Primero se pusieron en contacto con la Fundación Amar San Juan que contiene a personas con artritis reumatoidea. En segundo lugar, se interiorizaron de las características de esta enfermedad crónica que afecta a las articulaciones y que genera diversos grados de discapacidad física. Y en tercero, analizar cómo podían ayudar a estos pacientes a superar parte de sus limitaciones y mejorar su calidad de vida. Así surgió la idea de fabricar y donarles elementos de uso cotidiano. Son alumnos con discapacidad que asisten al Colegio de Educación Especial Casita Amarilla y de la Escuela Secundaria Cirilo Sarmiento, ambas instituciones de Angaco, que mañana harán entrega de las donaciones.

on la colaboración de la Dirección de Personas con Discapacidad, del Ministerio de Familia, los estudiantes lograron contactarse con la Fundación Amar y poder concretar este proyecto que surgió como iniciativa de los propios pacientes que conocían de la existencia de algunos elementos de uso cotidiano para ayudarlos a realizar tareas que les resultan dificultosas debido a la enfermedad como es tomar el asa de una taza o el cepillo de dientes.

En base a esta información, 8 alumnos de Casita Amarilla y 4 de la escuela secundaria comenzaron a diseñar estos elementos para luego fabricarlos con las dos impresoras 3D con las que cuentan en este colegio de Educación Especial al que asisten chicos con discapacidades intelectuales. Los fabricaron con filamentos de PLA, un termoplástico biodegradable, que les entregó el Ministerio de Familia para colaborar con esta noble propuesta que generó inclusión y trabajo en equipo con un alto valor educativo, terapéutico y solidario.

Entre otros elementos fundamentales para las rutinas de quienes tienen discapacidad psicomotriz generado por la artritis reumatoidea, los estudiantes fabricaron soportes para colocar pasta en los cepillos de dientes; engranajes para destapar botellas y frascos; sujeta tenedores, cucharas y cuchillos; dispositivos para sostener llaves y para agarrar el asa de una taza, entre otros aparatos que entregarán a sus destinatarios mañana, en la Subsecretaría de Trabajo.