Alumnos de escuelas especiales disfrutaron su “noche de boliche” Cerca de 800 personas participaron este año de el ya tradicional evento que reúne a todos los estudiantes con diferentes discapacidades en un local para disfrutar una noche de fiesta, segura y accesible.

Se llevó a cabo con gran éxito otra edición de la “Noche de boliche” que organiza la escuela Crucero A.R.A Gral. Belgrano para todas las escuelas de educación especial del Gran San Juan. Más de 800 personas, entre estudiantes y acompañantes, participaron de la fiesta que se realizó nuevamente en Luna Morena, donde vivieron un momento de esparcimiento que disfrutaron a pleno.

Con los cuidados necesarios de acuerdo a los asistentes, que pudieron incluir cuidar niveles de música y tener en cuenta accesibilidad para personas con discapacidad motora, los invitados pasaron una noche increíble.

Además, fueron recibidos por coloridos personajes que representaron el sol, fuego y el agua. Con ellos posaron para llevarse un recuerdo de esta edición. Desde la organización contaron que un grupo de bailarines colaboró con la escuela y que vistieron trajes de figurantes del espectáculo final de ediciones pasadas de la Fiesta Nacional del Sol.