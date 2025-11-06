Alumnos de más de 50 escuelas coparán la Legislatura para mostrar las estrategias que ayudan a crecer sano Participarán del 11ero Foro Saludable Provincial que se llevará a cabo hoy en el Auditorio Emar Acosta, en el Anexo.

Una vez más alumnos de escuelas primarias y de Nivel Inicial se reunirán en la Cámara de Diputados para mostrar diferentes estrategias que ayudan a crecer sanos. Participarán de las 11era edición del Foro Saludable Provincial, organizado por el programa Nutrición en Vivo y Fundación Modo de Vida. El encuentro se realizará hoy en el Auditorio Emar Acosta del edificio Anexo de la Legislatura.

De 9 a 12,30 los alumnos tendrán la oportunidad de exponer ante los demás participantes sus vivencias, programas, acciones solidarias, canciones y campañas saludables que ejecutaron durante el ciclo anual del programa de Nutrición en Vivo para contagiar buenos hábitos en sus entornos escolares, familiares y barriales. De esta manera, cada grado podrá mostrar su producción de trabajo con las estrategias elegidas para fomentar la alimentación sana, la actividad física y la solidaridad, los tres pilares que sostienen la Campaña Alimentando Voluntades, en las que participaron.

Como cierre del Foro Saludable Provincial, su organizadora, la licenciada en Nutrición Olga Álvarez de Manzano, le entregará un reconocimiento a cada institución educativa, docentes y estudiantes por su destacada labor. Esta distinción también será para los 3.000 alumnos que se convirtieron en los nuevos ‘Embajadores saludables de San Juan’.

Los familiares de los alumnos participantes como el público en general podrán seguir el Foro Saludable a través de la transmisión en vivo que se realizará a través de canal de YouTube de Nutrición en Vivo en https://www.youtube.com/live/eiYK0ckngmE