Amenazas de bomba: Educación hará una jornada para concientizar a los alumnos sobre los llamados falsos La ministra Silvia Fuentes adelantó que la semana próxima harán una jornada especial dedicada a alumnos de secundaria y de quinto y sexto de primaria de gestión estatal y privada "El alumno tienen que entender las consecuencias de esto", dijo.

La ministra de Educación Silvia Fuentes afirmó que comenzarán a trabajar en las escuelas públicas y privadas para concientizar a los alumnos para terminar con los llamados de amenaza de bomba.

“Es una preocupación, algo que parecía que se había terminado y ha resurgido. Estos chistes que no son graciosos” dijo al referirse al modo en que se multiplicaron las falsas alarmas “especialmente en las semanas que los chicos tienen que rendir”.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Fuentes adelantó que el próximo 16 de septiembre habrá una jornada para todas las escuelas secundarias y alumnos de quinto y sexto grado de primaria de gestión pública y privada.

La funcionaria dijo que desde el ministerio de Educación, a través de la Dirección de Gabinete, están colaborando en conjunto con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Estado. “El fiscal Sebastián Dávila, muy preocupado, nos comentaba esa situación y la consecuencia de esto, que el alumno lo tiene que entender, el estudiante tiene que saber” apuntó Fuentes.

El proyecto apunta a generar conciencia, “la formación ciudadana” y “compromiso por el bien común”. Para Fuentes los estudiantes “no saben es todo lo que se mueve desde el momento en que produce una llamada al 911, bomberos, protección civil, todo el personal, todo lo que se activa, todo lo que se pierde, el docente deja de dar clase por tantas horas, los papás se asustan, pueden tener un accidente por ir a buscar a los chicos… todo lo que sucede alrededor. Los chicos pierden esa mirada, ese norte” sostuvo.

“Con este proyecto que ya lo estamos terminando de armar, en realidad tiene que ver con eso, con sensibilizar toda la comunidad educativa sobre la importancia de prevenir todos estos actos que en realidad lo que más hacen es ponernos mal, atentar contra el clima de bienestar que tiene que tener la escuela”.

Sobre los contenidos de esta jornada especial, Fuentes dijo que apuntarán a “ser respetuosos, trabajo de los valores, la empatía, la responsabilidad, el compromiso” y sobre las estrategias en el aula, los contenidos atravesarán las materias. “El que tenga que trabajar la formación ética lo hará a través de las normativas, el que tenga que trabajar lengua será el análisis de textos, todo lo que tenga que ver con la reflexión, pero también con desmenuzar esas leyes que tienen que ver con estos actos, con el terrorismo reflexionar sobre las leyes que hay y las consecuencias” detalló.

Dijo Fuentes que prepararán material audiovisual para mostrar a los alumnos para que puedan ” ver de primera mano todo lo que se activa en el momento en que ellos hacen estos chistes que no son tan graciosos”.