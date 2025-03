Amor de terapia: él tuvo un grave accidente y ella le pidió casamiento para sellar para siempre su amor Anibal Bazán sufrió un grave accidente hace 10 días y estuvo en terapia intensiva una semana. Su novia, Celeste Molina le hizo la propuesta justo el día que cumplen un año de novios.

Se conocieron hace poco más de un año por redes sociales. Él, Anibal Bazán (38 años) fue quien agregó a Celeste Molina (24) a Facebook. Después de un tiempo, hace exactamente un año, se pusieron de novios pero sin pensar que justo el día del primer aniversario lo iban a pasar en una sala del hospital, esa misma sala que quedará marcada para siempre en la vida de ambos. Es que Anibal sufrió un grave accidente que lo tuvo luchando por su vida durante una semana, eso llevó a que Celeste gastara sus ahorros para comprar unas alianzas y le realizara la propuesta de casamiento allí mismo, en la sala del Hospital Guillermo Rawson.

“Lo hice como una idea loca de querer sellar nuestro amor para siempre, confiando siempre que iba a salir todo bien y que se iba a recuperar rápido”, expresa Celeste desde el nosocomio donde se encontraba cuidando a su futuro esposo. Bazán sufrió un accidente el miércoles 12 de este mes cuando circulaba en su moto y terminó chocando contra una camioneta. El motociclista fue quien se llevó la peor parte, sufriendo fractura de tibia y peroné, fractura de muñeca y politraumatismos. Pero lo peor pasó después que salió de esas cirugías ya que producto de los golpes sus pulmones se vieron afectados y por problemas respiratorios lo trasladaron a Terapia Intensiva. “La pasamos mal porque no podía respirar, estuvo intubado en estado muy crítico”, expresa Celeste.

Esa situación de ver a su novio en grave estado motivó a la chica a llevar a cabo la propuesta. “Estaba acá mal y se me ocurrió esa idea, la llamé a mi mamá para contarle y me dio todo su apoyo porque lo quieren mucho a Anibal, ahí no más fui y con unos ahorros que tenía porque queríamos irnos a vivir juntos, compré las alianzas”, comenta todavía emocionada la chica. Aprovechando que su novio ya presentaba una notable mejoría y que justamente este viernes lo pasaron a una sala común, Celeste llevó a cabo su plan para sorprender a su novio. “Se emocionó, se puso a llorar porque nunca se imaginó que iba hacer eso, obviamente que me dijo que sí”, expresó la futura esposa.

Hoy, justamente el día donde cumplen un año de novios, la charla en el hospital pasó por los preparativos. “No hay fecha todavía pero él se quiere casar en verano, ahora tiene que recuperarse de las fracturas que sufrió y quiere estar en condiciones para poder bailar el vals”, comentó la chica quien junto a su pareja trabajan en un carro de comidas rápidas en Rawson.