Ampliaron el programa “Transformar la secundaria”, que tendrá más escuelas y profesores de Nivel Superior La iniciativa llega a 50 escuelas y 500 docentes.

Este miércoles, el Gobierno provincial lanzó la segunda cohorte del programa “Transformar la Secundaria”, llegando así a 50 escuelas y 500 docentes, incluyendo a directivos y profesores de nivel superior.

Esta propuesta, que constituye uno de los pilares fundamentales del Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”, surge con el objetivo de seguir fortaleciendo los procesos de innovación y de mejora de nuestras escuelas secundarias.

La primera cohorte se presentó en mayo y abarcó a supervisores y directores de 20 escuelas de educación secundaria de gestión estatal y privada alcanzando a 200 docentes.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, agradeció el acompañamiento de la Fundación Banco San Juan en la persona de la secretaria ejecutiva, Laura Adamoli y la coordinadora de Fundaciones Petersen, María Cecilia Hancevic.

También se dirigió a los docentes y directivos a quienes señaló como parte fundamental del programa, expresando que “deben sentirse privilegiados por ser parte de las primeras 50 escuelas con las que vamos a poder trabajar este año. Desde que asumimos este compromiso nos dimos cuenta que había que transformar la secundaria y qué mejor que hacerlo con el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” para todos los niveles y modalidades de la Provincia porque si no enseñamos a nuestros estudiantes a comprender textos no comprenderán nada en la vida y si nosotros no cambiamos y seguimos haciendo lo mismo no vamos a obtener buenos resultados”.

La ministra además señaló que “lo primero que me pidió el gobernador Marcelo Orrego es que incorporáramos todas las escuelas que pudiéramos. Esto tiene todo un sentido, hay que acompañar, hay que capacitar y es complejo hacerlo para tantas escuelas al mismo tiempo, pero ampliar el programa para este año no es un detalle menor”.

“Transformar la secundaria” se lleva adelante junto a Fundación Banco San Juan y la unidad capacitadora de “Somos Red”, quienes acompañan la implementación del programa. Comprende una acción focalizada con la que se llegará, gradualmente, a todas las escuelas secundarias de la provincia, de gestión estatal y de gestión privada.

Transformar la Secundaria a través de la innovación y actualización continua, implica promover verdaderas comunidades de aprendizajes en red tendiendo puentes hacia adentro de las escuelas, impactando en las aulas con fortalecimiento en Lengua, Matemática, Tecnologías y Educación Digital orientada a ABP (Aprendizaje basado en proyectos), como así también el acompañamiento a las trayectorias escolares.

Metodología de implementación

La formación se desarrollará considerando el siguiente despliegue:

• Seis encuentros con directivos (tres presenciales con una semana intensiva y tres bajo la modalidad virtual).

• Seis encuentros con docentes (tres presenciales y tres bajo la modalidad virtual).

• Acompañamiento y asesoramiento permanentes por parte de especialistas para el desarrollo del plan de mejora en territorio.

Transformar la Secundaria propone diferentes estrategias de acción y comprende, además, una etapa de evaluación del Programa y de los aprendizajes. También cuenta con un sistema de incentivos para directivos, supervisores y docentes que participen de la formación.

La iniciativa supone, por un lado, un desarrollo profesional para quienes participen y, por otro lado, la conformación de una Comunidad Profesional de Aprendizaje que, mediante la construcción de un plan de mejora, impactará en las aulas y será multiplicadora para todos los docentes de las escuelas involucradas y que transversalice con los demás establecimientos de la provincia, con acompañamiento y evaluación permanentes.