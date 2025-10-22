Ampliaron la contención gratuita a familiares de personas adictas y necesitan colaboración para continuar con todas las actividades Es la Comunidad FUEGO que brinda tratamiento de rehabilitación a chicos con problemas de adicción.

La Comunidad FUEGO, dependiente de la Pastoral de Adicciones, amplió la contención gratuita a familiares de personas adictas. Esto se debe a un motivo que preocupa: crece la cantidad de víctimas del consumo de drogas. Ahora, grupos de voluntarios también brindan reuniones en la Catedral y en Albardón para llegar a más familias que atraviesan por esta problemática. A esto se suma que la comunidad comenzó a dar en el departamento Rawson el tratamiento de rehabilitación ambulatorio gratuito a adictos que buscan rehabilitarse. Rodrigo Robles, sacerdote de la Pastoral de Adicciones y miembro de esta comunidad, dijo que se organizó un bingo para recaudar fondos destinados a solventar las actividades.

A principio de este mes, la Comunidad Fuego llegó hasta a Albardón para contener a familiares y amigos de personas adictas. Esto fue por pedido de la gente y ante el incremento de casos de adicciones. El padre Robles dijo que la Casa de la Comunidad Fuego tiene capacidad para 15 adictos en recuperación, pero que actualmente asiste a 20, 12 que reciben tratamiento ambulatorio y 8 que residen en el lugar porque están en situación de calle o no pueden superar solos la abstinencia y necesitan contención las 24 horas del día. También agregó que hay chicos en lista de espera.

El padre también agregó que la comunidad decidió ampliar la contención a las familias porque no tiene el espacio suficiente para podemos asistir con tratamiento a todos los adictos. ‘La contención es para familiares y amigos de adictos que están en recuperación o no. La idea es contener a estas personas, escucharlas, brindarles apoyo y formarlas en temas propios de la adicción para que, al menos, sepan cómo afrontarlos. En la medida que podamos y que la Comunidad FUEGO cuente con más voluntarios, seguiremos llegando a más lugares con este servicio de escucha y apoyo’, dijo Robles.

El sacerdote contó que las reuniones de contención a estas familias también se realizan en la Catedral y en la Parroquia Santos Cosme y Damián, en Rawson. Mientras que, ahora, también se llegó con el tratamiento ambulatorio a ese último departamento mencionado. ‘Gracias a un convenio con el municipio de Rawson, Comunidad FUEGO ahora también brinda tratamiento de rehabilitación de adicciones en el Centro Comunitario Papa Francisco, en el Barrio La Estación. Comenzamos hace un par de semanas y ya hay 5 chicos adictos en tratamiento ambulatorio’, dijo el padre.

Debido a esta ampliación de servicios, la Comunidad FUEGO requiere de la colaboración de la gente para poder seguir desarrollando todas las actividades. Es por este motivo que organizó un bingo para el próximo 22 de noviembre. Será a las 15, en el Camping ExFOECYT, con música, show y numerosos premios. El cartón cuesta $3.000 y ya se puede adquirir. Para más información o adquirir un cartón, comunicarse al 2644111975.

Reuniones de contención

Las reuniones de contención de la Comunidad FUEGO se realizan en la Parroquia Santos Cosme y Damián (Rawson), los primeros jueves de cada mes; mientras que en la Parroquia de Santa Bárbara (Albardón) se realizan los primeros miércoles de cada mes. En tanto que en la Catedral (Capital), son los segundos y cuartos martes de cada mes. Las reuniones en los tres lugares mencionados se desarrollan en el horario de 21 a 22.