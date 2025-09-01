Apareció el padre del joven sanjuanino con esclerósis múltiple que estaba internado Su nombre es Fernando Ramos Santamaría y tiene 29 años, su enfermedad está en estado avanzado y se encuentra internado en Clínica Médica del Hospital Guillermo Rawson, luego de estar en el área de urgencias.

De 29 años de edad, pese al avance de su esclerósis múltiple, Fernando Ramos Santamaría pudo avanzar hasta 4to. año de la Licenciatura en Artes Visuales en el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. “Pudo cursar hasta hace pocos meses con dificultad pero con muchísima voluntad”, señaló a DIARIO DE CUYO Ana Giménez, directora del Departamento de Artes Visuales.

El muchacho se encontraba siendo ayudado únicamente por sus amigos, compañeros y docentes, pero tras el comunicado que emitió el nosocomio solicitando que se acercaran sus familliares y allegados, ya se hizo presente su padre y su hermano; y para mañana se citó a la madre, informaron desde prensa del Hospital a la espera de que Fernando tenga el apoyo emocional que requiere para seguir adelante.

Es que luego de su internación debido a la gravedad de su enfermedad, el 21 de agosto pasado, el joven estuvo únicamente había sido acompañado, asistido y contenido por sus compañeros, docentes y directivos de esa área de la UNSJ que “organizando turnos de cuidado y asistencia, y colaborando en la contratación de cuidadores, compra de alimentos, elementos de higiene, pañales, tachos de basura y bolsas de residuos”, mencionó Giménez recalcando que incluso hasta se le ayudó a amoblar el departamento en el que vivía prestándole heladera, anafe, pava eléctrica, mesas y sillas, ente otras cosas, ya que como él les había indicando estaba “desatendido desde hace años por sus padres, no sólo económicamente sino también afectivamente”.

“No sabemos si confiar, pero lo que corresponde es que se haga cargo la familia de su situación”, reflexionó la responsable del Departamento de Artes.