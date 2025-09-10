Arreglaron el problema de farolas en barrios de Rivadavia y avanzan para reemplazar todas las luminarias El secretario de Obras del municipio, Guido Marello dijo que hubo "un importante problema" con las fotocélulas y que ya está resuelto.

El secretario de Obras de Rivadavia, Guido Marello aseguró que más del 80 por ciento de las luminarias del departamento ya fueron reemplazadas por led. “Solo quedan unas 550 lamparas luminarias” por reemplazar dijo a DIARIO DE CUYO el funcionario. “La idea del intendente es un tiempo lo antes que se pueda todo el departamento con luz led”, aseguró.

Respecto al reclamo de vecinos de algunos barrios sobre farolas encendidas durante el día, el secretario dijo que “se quemaron muchos conectores, tuvimos muchos problemas con fotocélulas, fue un inconveniente muy grande” y por eso pusieron “tres turnos a trabajar, mañana, tarde y noche. Se ha saneado todo ahora. En algunos lugares, cerca del Municipio, se quemaron por completo más de 70 luminarias con cortocircuitos” dijo Marrello.

“Es un trabajo diario, se va reemplazando a diario. La idea es dejar el 100% del departamento con luz LED, que prácticamente lo tenemos, hay varios que todavía no están, pero se están trabajando” aseguró el funcionario, que está a cargo de la secretaría desde el 1 de septiembre.