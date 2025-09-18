Astroturismo en Jáchal: una noche para conectar con las bellezas de la naturaleza Además se podrá disfrutar de música en vivo con los DJ's Toñito y Lacho, se podrá recorrer hasta una feria con emprendedores, artesanos y habrá Food Trucks y juegos para conectar con la naturaleza.

Viví una experiencia única en el Segundo Encuentro de Astroturismo este sábado 20 de septiembre de 2025 en la ciudad del norte.

A continuación el cronograma completo de las actividades que se desarrollarán en este emprendimiento organizado por el Municipio de Jáchal.

El programa es el siguiente:

10:00 hs: Charla de Astroturismo en el SUM de la Dirección de Turismo con los disertantes: Ing. Johana Quinteros (Área de Astronomía de Posición y Geodesia) y Lic. Antonio Alejo (Docente e investigador UNSJ).

17:30 hs: Yoga. Clases con la profesora Vanesa Aballay en el tradicional Anfiteatro Buenaventura Luna 19:00 hs: Caminata nocturna con salida desde el mismo Anfiteatro Buenaventura Luna 19:30 hs: Observación del cielo con telescopios. Con los profesionales de la Universidad Nacional de San Juan Además se podrá disfrutar de música en vivo con los DJ’s Toñito y Lacho, se podrá recorrer hasta una feria con emprendedores, artesanos y habrá Food Trucks y juegos para conectar con la naturaleza y descubrir las bellezas del universo en Jáchal.